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博鰲論壇／陸拚碳達峰碳中和 人行行長易綱：需要「胡蘿蔔+大棒」

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）行長易綱29日在博鰲亞洲論壇2023年年會「碳中和：困局與破局」論壇上表示，實現碳達峰碳中和需要「胡蘿蔔+大棒」。圖／取自澎湃新聞
中國人民銀行（大陸央行）行長易綱29日在博鰲亞洲論壇2023年年會「碳中和：困局與破局」論壇上表示，實現碳達峰碳中和需要「胡蘿蔔+大棒」。圖／取自澎湃新聞

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱29日在博鰲亞洲論壇2023年年會「碳中和：困局與破局」論壇上表示，實現碳達峰碳中和需要「胡蘿蔔+大棒」，碳價或者碳稅屬於「大棒」，央行的碳減排支援工具就是激勵機制上的「胡蘿蔔」。

參加這場論壇的博鰲亞洲論壇副理事長、前人行行長周小川，國家發改委副主任趙辰昕，人行副行長宣昌能等也發表相關講話。

據澎湃新聞報導，易綱指出，人行以一個低息，比如說1.75％的利息給商業銀行提供再貸款。商業銀行收到再貸款後，必須對碳減排的這些項目進行支持，同時要承擔向社會披露一些資訊的義務。碳排放具有很強烈的外部性，在於排碳的這些人沒有付出應該付的價格，所以就應該有一個碳價或碳稅。但是有一個更重要的問題，是怎麼讓別人知道它排碳，這就是需要披露的。

易綱還指，人行推出的碳減排支持工具主要有兩大類，第一類對清潔能源、節能環保、碳減排的技術項目進行支持；第二類是對煤炭的清潔利用進行支持，這兩類支持工具是在2021年11月推出的，去年是執行這兩個工具的完整年。

他表示，兩個工具執行了一年多以來，人行實際上已經支持了人民幣3,000多億的再貸款，商業銀行貸出去了將近人民幣6,000億貸款支持企業這些專案。

易綱說，在這一個完整年裡，碳減排支持工具2022年帶動減排了相當於一億噸的碳，這是一個良好的開始，今後會繼續用這樣的工具來激勵整個金融業支持碳減排。

周小川表示，多個政策目標下，以及各種實現目標所用的多種工具之間，理論上會有一個最優的協調。他認為，要設計一個目標函數，每種目標各有權重以及其約束條件和價格，並把每種目標的約束條件和價格權重調節好，就可能實現碳減排路徑上多目標下的最優協調。

對於金融如何支持實現碳中和目標，周小川表示，金融業有很多市場都具有金融特性，未來碳市場和碳市場所涉及到的衍生品產品的發展和監管，是金融業非常擅長的領域。金融業應該幫助把碳市場建設好運行好，使得多個目標和多種工具之間實現自由協調。

國家發展和改革委員會副主任趙辰昕表示，中國大陸加快綠色低碳發展的決心堅定不移，不僅僅是提出目標，還在扎扎實實推出一系列政策，開展了一系列行動。趙辰昕指出，國家發改委將積極穩妥推進碳達峰碳中和，要持續調整優化能源結構，為高品質發展提供的可靠保障，為實現「雙碳」目標打下堅實的基礎。

易綱 人民幣

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