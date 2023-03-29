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比亞迪王傳福談汽車電池：存儲類依然強勁 消費類在放緩

集微網／ 集微網

集微網消息，據新浪財經報導，比亞迪創始人王傳福表示，中國的新能源汽車市場已進入全面擴張階段。存儲電池需求依然強勁，消費品的電池需求在放緩。

比亞迪創始人王傳福表示，騰勢品牌已經接到5萬多單，奢侈品洋王品牌瞄準百萬元細分市場，盡管面臨「巨大挑戰」，但仍取得了不錯的成績。中國的新能源汽車市場已進入全面擴張階段。電池儲能需求依然強勁，消費品對電池的需求正在放緩，全球智能手機需求依然低迷。

針對近日有關「特斯拉叫停與比亞迪在電池上的合作」的報道，先是比亞迪回應稱「不實信息，與實際情況不符」。特斯拉CEO馬斯克也在推特回覆有關表示「報導是錯誤的」，兩家公司「關係積極」。

據悉，比亞迪集團執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波，2022年在接受採訪時表示：「比亞迪尊重特斯拉，與馬斯克也是好朋友，馬上也準備給特斯拉供電池。」

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