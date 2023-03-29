博鰲論壇／林毅夫：需擁抱ChatGPT等AI技術 也許以後1周只工作1天

北京大學國家發展研究院榮譽院長、新結構經濟學研究院院長林毅夫29日在博鰲亞洲論壇談及聊天機器人ChatGPT及AI對社會造成的影響時表示，「我們需要擁抱這項技術，它可能讓人類有更多享受生活的機會，也許以後我們每週只需要工作一天了。」

據新浪財經報導，林毅夫指出，我們需要擁抱ChatGPT等AI技術的出現，這本質上是一種生產力水準的提升，這是人類進步和生活水準提升的基礎，雖然有一些崗位一定會被替代和取消，但是人類也可以有更多享受生活的機會。

他指出，在工業化剛開始的時候，許多人也擔心自己會被取代，但事實是，後來人們一周只需要工作五天，一天工作8小時了，不再是以前的12小時。「也許以後我們一周只需要工作一天了，我們需要擁抱這樣的技術。」

林毅夫表示，生產力水準提高後，我們只要做一點工作，回報就很高，因為大部分的工作會被機器人和人工智慧來取代，但他做不了的就是我們能獲取高價值回報的地方。