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陸大力度引外資 首次舉辦「投資中國年」活動啟動

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
由大陸商務部首次舉辦的「投資中國年」系列招商引資活動啟動儀式在廣州舉行。圖/取自羊城晚報
由大陸商務部首次舉辦的「投資中國年」系列招商引資活動啟動儀式在廣州舉行。圖/取自羊城晚報

更大力度吸引和利用外資是當前大陸重點經濟工作之一。由大陸商務部首次舉辦的「投資中國年」系列招商引資活動啟動儀式28日在廣州舉行，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰，中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明出席活動並講話。

何立峰指出，中共二十大描繪了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖，中國大陸將聚焦重點領域和關鍵環節深化改革，更大激發市場活力，堅定推進高水準對外開放，著力落實支持在華外資企業發展的各項政策，進一步健全完善服務和保障體系，持續打造更優良的營商環境。

何立峰強調，中國大陸利用外資的政策不會變，將更大力度吸引和利用外資。中國大陸經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，當前經濟明顯企穩回升，各方面積極性正在不斷激發，各項支持政策正在有力有序有效實施，外資企業擴大對華投資恰逢其時。

投資中國年招商引資活動28日啟動儀式在廣州舉行，今（29）日還將舉辦廣東專場推介活動。接下來，商務部將圍繞「投資中國年」舉辦20多場重點活動。

大陸商務部部長王文濤日前表示，中國大陸堅持對外開放基本國策，始終是全球開放合作的堅定支持者推動者。2023年，商務部將舉辦「消費提振年」、「投資中國年」系列活動，著力促進消費升級和潛力釋放，為投資對接搭建更多更好的平台，讓生機勃勃的中國大市場，為各國企業提供發展大機遇。

大陸商務部發言人束玨婷此前介紹「 投資中國年」系列活動主要包括「請進來」和「走出去」方面。「走出去」活動將組織有關地方企業赴海外開展參展，結合各地的產業發展和引資需求，充分發揮駐外經商機構和投資促進機構的作用，牽線搭橋，支持地方「走出去」，開展精准招商。「請進來」活動是透過在有關省份舉辦專場推介，「跨國公司地方行」、「進博會走進地方」等，突出地方特色，增進相互瞭解。

外資 中共二十大

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