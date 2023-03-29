成都碳中和論壇 探索低碳新路徑

2022天府碳中和論壇27日在成都舉行。本次論壇聚焦「雙碳」目標下重點行業和領域的關鍵核心技術，探索綠色低碳產業發展新路徑。

中新社報導，當前，中國把應對氣候變化擺在更加突出的位置。數據顯示，中國能源結構持續改善，2022年煤炭消費比重由2005年的72.4%下降到56.2%；新能源汽車產銷量，風電、光伏裝機量和發電量連續多年居世界首位；二氧化碳排放得到有效控制。

中國工程院院士、清華大學教授賀克斌受訪指出，目前碳中和面臨關鍵核心技術創新、新能源產業供應鏈關鍵材料、碳中和路徑下約束生態環境演變三大挑戰，目前相關技術尚存在諸多欠缺點和空白點，要利用技術創新推進碳中和。

論壇期間，多位專家結合具體領域，探討如何利用技術落實綠色低碳理念。化石能源消耗是現今碳排放的主要來源。西南石油大學校長張烈輝認為，要在確保能源安全的前提下實現碳達峰，天然氣是從高碳向低碳轉型最現實的能源，行業要大力發展天然氣綠色開發。

交通領域是碳排放的另一主要來源。中國科學院院士、西南交通大學首席教授翟婉明表示，發展軌道交通有利於降低碳排放，在「雙碳」背景下做好軌道交通行業綠色低碳發展，將倒逼軌道交通行業技術升級，推動節能環保可持續。