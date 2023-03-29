江西搶占流量高地 壯大民營經濟

民營經濟是江西經濟發展的主力軍。近年來，在政策的支持下，江西民營經濟煥發出勃勃生機—全省民營企業超115萬家，擁有各類經營主體400多萬戶，2022年為經營主體減負超2000億元（人民幣，下同）。

中新社報導，江西不少民營企業搶占「流量」高地，強內功、拓渠道，走好高質量發展之路。在江西南昌縣蓮塘高粱酒廠，工人師傅正熱火朝天地忙碌著，經過燒鍋爐、蒸糧、攤糧等古法釀造工藝後，高粱酒順著蒸餾管道緩緩流出，酒香四溢。

蓮塘高粱酒廠廠長蕭水芽說，代表著南昌老味道的蓮塘高粱酒雖產品質量過關，但此前限於傳統銷售渠道，一直打不開市場，如今酒廠通過直播帶貨的形式搶占「流量」高地，高粱酒成為網紅貨，從此前的年銷售額不足兩千萬元逆風翻盤，去年銷售額超兩億元人民幣。

2022年該公司直播銷售額達2.5億元，銷售產品均為江西本土特產。今年34歲的抖趣科技董事長方臻表示，蓮塘高粱酒廠的成功是「流量經濟」與傳統產業互利共贏的成果。「在我看來，民營企業之間更應該聯合起來謀求更大的發展空間」。方臻坦言，公司的成功離不開「流量」加持，更得益於政府對民營企業的扶持。他說，今年公司的銷售目標是5億元，數據比去年翻了一番，但大家信心十足。

抖趣科技所在的江西流量經濟產業基地是江西規模較大的直播生態產業基地之一，該基地已成為南昌最大的優質電商聚集地，是江西省乃至中部地區流量經濟新的「引爆點」。

基地運營負責人黃高原介表示，去年基地整體產值超過10億元，截至今年2月，基地簽約入駐企業86家，入駐率達81%。其中，規上企業4家，直播間數量超100個。

今年以來，江西將堅持把幫扶經營主體、發展壯大民營經濟放在突出位置，推進營商環境創新試點，努力讓各類經營主體煥發活力。

據江西省商務廳消息，江西今年還計劃推廣直播電商、即時零售等新模式，培育一批數字消費新場景，打造數字商務平台及電商示範基地30家。