比亞迪去年淨利潤年增445.86% 今年將推新品牌

比亞迪28日晚間公布2022年財報，其中營收人民幣4,240.61億元（新台幣1.9兆元），年增96.2%；淨利潤人民幣166.22億元（新台幣748億元），年增445.86%。

根據財報，去年汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入人民幣3,246.9億元，年增151.8%；手機部件、組裝及其他產品業務的收入約人民幣988.2億元，年增長14.3%；佔集團總收入的比例分別為76.6%和23.3%。

整車產品產銷情況，去年乘用車產量187.6萬輛，年增154.3%，乘用車銷量179.7萬輛，年增151.8%。此外，去年境外地區整車產品銷量4.5萬輛，年增194.5%。

比亞迪介紹，公司在2022年再次問鼎全球新能源汽車銷量冠軍，亦連續十年穩居中國新能源汽車銷量第一。中汽協數據顯示，公司2022年的新能源汽車市占率27%，與上年相比增長近10個百分點，行業龍頭地位愈發凸顯。

公司展望今年政策供給將繼續推出，為新能源汽車發展營造良好環境。2月，工業和信息化部等8部門發布「關於組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知」，助力新能源汽車滲透。預期今年，新能源汽車將延續強勁增長勢頭，滲透率有望大幅突破。

汽車及電池業務方面，今年將推出一個極具專業性、個性化的全新品牌。屆時，集團將形成「比亞迪」品牌、「騰勢」品牌、「仰望」品牌和專業個性化全新品牌的品牌矩陣，覆蓋從家用到豪華、從大眾到個性化，全面滿足用戶多方位全場景的用車需求。

手機部件及組裝業務方面，將積極探索業務發展空間，拓寬產品領域，持續加大研發投入，為集團業務長遠發展注入新動能。