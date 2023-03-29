智能網聯汽車 廣州花都開放自駕

有「中國汽車之都」之稱的廣州市花都區27日啟動智能網聯汽車示範運營，市民在當地通過接入社交軟件小程序即可體驗自動駕駛服務。

中新社報導，2021年7月，廣州宣佈啟動自動駕駛混行試點政策體系建設工作。截至去年6月30日，廣州市發佈開放測試道路202條，雙向里程789公里，覆蓋該市白雲、海珠、番禺、黃埔、花都、南沙6個區域。

隨著智能網聯汽車軟硬件能力日趨成熟，自動駕駛出租車開啟示範運營，走入尋常百姓家成為眼下重點。滴滴自動駕駛運營負責人李健表示，廣州市花都區深厚的汽車發展底蘊，為自動駕駛的研發、測試、運營提供了土壤。與此同時，花都擁有很多的場景，運營街區人流量很大，交通情況也很複雜，這些都對自動駕駛公司提出了更嚴格的技術要求。為加快推動花都汽車產業高質量發展，花都區匹配智能駕駛道路，在建設完成車路協同一期工程基礎上，率先啟動智能網聯汽車示範運營。

安全性是自動駕駛最為人所關注的部分。李健說，在花都區運營的車輛以遠、中、近距的雷射雷達、攝像頭、雷達配置方案，結合紅外相機等多種傳感器功能，在前向視角可實現12層傳感器冗餘覆蓋疊加，從而使自動駕駛系統達到更高的安全等級。

花都區擁有大型航空和鐵路雙樞紐。廣州市花都汽車城管理委員會副主任梁永春說，加快推動空鐵聯運區自動駕駛道路的開放，花都將有望成為全國首個向自動駕駛開放空鐵聯運的地區。

梁永春說，計畫到2025年，花都區分階段投放總計約2500台智能網聯汽車示範運營，開展不同混行比例以及多種新型出行服務的大規模城市交通試驗；對符合資質要求的自動駕駛車輛，可在規定區域範圍內開展示範運營，加速自動駕駛技術成果的商業化落地。