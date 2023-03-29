亞馬遜亞太賣家培訓中心 杭州啟用

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

亞馬遜全球開店28日宣布亞太區賣家培訓中心正式在杭州啟用。該培訓中心將立足中國，成為專業化、國際化、複合型跨境電商人才培育和儲備的重要基地。亞馬遜全球開店方面表示，將從培訓項目、課程內容、人才社區和創新孵化四個方面提升完善現有賣家培訓體系和機制。

新華社報導，數據顯示，2022年杭州跨境電商綜試區跨境電商出口1013億元，同比增長18.75％。亞馬遜全球開店推出官方賣家教育培訓項目5年來，已有超過1000萬人次參加了相關課程學習。

亞馬遜全球副總裁戴竫斐表示，跨境電商正成為中國乃至亞太地區對外貿易和數字經濟的重要增長點。「今天，亞太區賣家培訓中心的正式啟用體現了我們對跨境電商行業發展的堅定信心和長期承諾。我們將以此為新的起點，全面提升跨境電商培訓的可及性和有效性，助力跨境電商賣家，推動行業高質量發展。」

電商 家教

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