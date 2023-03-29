昆山智改數轉 台企達232家

透過大力實施製造業智改數轉三年行動，深入推進智慧化改造和數位化轉型，在剛過去的2022年，昆山全市台資企業就有144家實施智慧製造診斷服務，232家實施智慧化數位化改造、完成投資額人民幣29.1億，10家「上星」、「上雲」，22家申報示範標杆專案，36家智慧製造基礎管理能力提升，轉型成效斐然。

「昆台一家親」微信公眾號報導，截至目前昆山市台資企業共有1家入選全球「燈塔工廠」、4家入選國家綠色工廠、6家獲得省級工業互聯網示範企業、29家獲得省級示範智慧生產線、50家獲蘇州市智慧生產線。

其中最具代表性的當屬昆山首家「世界燈塔工廠」緯創集團，上下游產業鏈涉及企業2000多家，為加速全產業鏈數位化轉型，緯創專門成立昆山緯績智慧科技，設台協會智改數轉賦能中心。

輸出經驗、輸出服務，推動研發、採購、製造、交付等各項業務數位化，開展市場產品智慧定位、利潤損益智慧分析，以及數位化績效管理、品質管理、裝備運維等各項工作，進一步整合上下游產業鏈條。

同為台資的嘉聯益電子，也受益於昆山電子資訊全產業鏈數位化，嘉聯益電子研發中心協理林雅惠表示，在數位賦能的理念下，公司常年保有研發人員90名上下，產品廣泛應用於智慧型手機、衛星導航、智慧穿戴等。

林雅惠指出，公司與大陸、美國頂尖手機品牌商的合作日趨緊密，並自2020年起為全球龍頭晶片供應商供應5G天線模組。2022年，嘉聯益電子全年產值達到人民幣13.8億元、其中70％到80％來自數位相關產業。

作為全省首家在科創板上市的台企，福立旺是一家專業從事精密金屬零部件研發製造的高新技術企業，產品廣泛應用於電動工具、汽車、消費電子等領域。

福立旺精密機電董秘尤洞察指出，早在數年之前，公司就認準了數位經濟特別是智慧穿戴終端的風口，2017年獲得蘋果供應商資格認證，為Apple watch、TWS耳機等可穿戴設備提供精密金屬零部件，應用於AR和VR的精密金屬零部件處於送樣階段。

尤洞察認為，正是受益於數位快車道的加速效應以及大陸資本市場的高度認可，2022年，公司產值突破人民幣10億元大關、年增40.5％，營收人民幣9.3億元、年增27.6％，利潤總額人民幣1.6億元、年增3.0％。