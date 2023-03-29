陸家嘴拚2025年 國際資管破150家

作為中國金融的亮眼「名片」，上海浦東陸家嘴正邁向全球資產管理中心核心功能區。

中新社報導，在27日召開的第三屆陸家嘴全球資產管理高峰論壇上，中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會陸家嘴管理局（以下簡稱陸家嘴管理局）局長肖健表示，「浦東新區加快推進陸家嘴金融城全球資產管理中心核心功能區建設的若干意見」已於近期正式發布。

「意見」提出，力爭到2025年，陸家嘴擁有的國際行業領先的資產管理機構總量突破150家，管理資產規模實現快速增長，助力上海邁入全球資產管理中心城市前列，促進上海國際金融中心核心區建設。

陸家嘴管理局副局長梁慶表示，「意見」將從鞏固國際知名資產管理機構在陸家嘴金融城的集聚優勢和先發優勢、引領資產管理業務創新、支持金融科技應用以及促進金融與科技聯動發展等五個方面推出15條具體舉措，推動資產管理行業固鏈、強鏈、補鏈、育鏈、延鏈。

「意見」還提出，要拓展跨境資產管理模式和領域，鼓勵資產管理機構申請合格境外有限合夥人（QFLP）、合格境內有限合夥人（QDLP）試點。支持區域內QFLP、QDLP試點機構擴大投資範圍。開發境內投境外、境外投境外等相關跨境資產管理產品。支持QFII、RQFII投資全國中小企業股份轉讓系統掛牌證券、私募投資基金、金融期貨商品期貨、期權等。

在強化資產管理服務實體經濟能力方面，「意見」將引導境內外資金投資長三角科創板上市儲備庫企業。深化陸家嘴金融城與張江科學城的雙城聯動，鼓勵天使投資、創業投資及各類私募股權投資基金投資科創企業。參與上海私募股權和創業投資份額轉讓平台交易。 當日現場，陸家嘴管理局與威靈頓、顥科、高盛工銀理財等10家全球資管機構，與國際自由貿易區和經濟特區聯合會、老撾瀾湄發展基金會等國際行業組織、研究機構簽署開放合作備忘錄。 據官方統計，截至目前，已有122家外資資產管理公司聚集陸家嘴。其中，全球資管規模排名前十的資管機構已有9家落戶。