陸發改委鄭柵潔會庫克 表達望蘋果加強數據安全

繼商務部長王文濤後，據大陸國家發改委網站，發改委主任鄭柵潔也於27日會見蘋果CEO庫克，他當面表示，希望蘋果公司繼續積極承擔企業社會責任，加強數據安全和個人隱私保護，並指大陸的數位產業化進程、超大市場等都將為包括蘋果在內的跨國企業帶來廣闊市場。

據大陸發改委網站，鄭柵潔27日會見庫克一行。鄭柵潔指出，大陸政府堅定不移實施對外開放的基本國策，發改委將一如既往支持包括蘋果公司在內的外資企業在華業務。

他提到，大陸的產業數字化和數字產業化進程、超大規模市場、龐大的中等收入群體等都將為包括蘋果公司在內的跨國企業帶來廣闊市場。「希望蘋果公司繼續積極承擔企業社會責任，加強數據安全和個人隱私保護。」

據大陸官方訊息，庫克介紹了蘋果公司在華投資發展情況。另，雙方圍繞中國市場前景、穩定產業鏈供應鏈等議題進行了交流。

在此之前，鄭柵潔還會見了西門子公司董事會主席、總裁兼首席執行官、德國經濟亞太委員會主席博樂仁。另在近日舉辦的中國發展高層論壇年會上，鄭柵潔說，今年以來大陸經濟持續回升，增長動力不斷增強，並指將實施高水準對外開放，合理縮減外資准入負面清單，但也提到要防範化解金融、房地產等領域風險。

除了鄭柵潔，近五日，大陸商務部長王文濤也密集會見蘋果、高通、溢達、雀巢、寶馬等11家大型跨國公司高管，以及美中貿易全國委員會會長艾倫和會員企業代表，強調大陸堅定不移推進高水平開放，包括穩步推動規則、規制、標準等制度型開放，願為外企提供良好環境與服務。

同時，大陸國家發改委28日還公告，近日發改委體改司主持召開了專家座談會，邀請中共中央黨校、大陸國務院發展研究中心、北京清華大學、中國人民大學、中國財政科學研究院等單位專家學者就深化經濟體制改革，落實「兩個毫不動搖」，促進民營經濟發展壯大，構建高水平社會主義市場經濟體制進行了深入研討，聽取意見建議。