對華為說不！廣汽埃安將華為降級為零件供應商

廣汽集團發布公告，控股子公司廣汽埃安AH8專案由與華為聯合開發變更為自主開發，變更後華為將繼續以重要供應商身分參與公司自主品牌車型的開發及合作；項目總投資由人民幣9.25億元調整為人民幣12.33億元，資金來源自籌解決。

華為28日回應表示，廣汽與華為雙方經過充分溝通，根據實際情況綜合判斷，故調整為埃安自主開發。另外，廣汽與華為雙方已經在企業數位化轉型、智慧網聯汽車解決方案等多個領域開展深入合作，以上合作都將按原計劃推進，並根據實際情況探討互利共贏的新合作項目。

科創板日報報導，廣汽一位高層指出，公司不會像其他品牌那樣，未來在技術方面與供應商深度綁定。AH8專案的車型開發已經成熟，接下來還是會以核心自主可控技術去布局市場，尤其ICV方面的能力接下來幾款車型都會依託自研的AEP3.0純電平台和星靈電子電器架構打造。

這名廣汽高層表示，廣汽作為大公司，垂直整合還是有優勢，也很有必要核心技術自主可控，形成企業的護城河。

業內人士表示，從結果來看，華為的HI模式將失去一個強有力的夥伴；而對於廣汽埃安而言，品牌在新能源市場上已具有一定的影響力，主銷產品月均銷量保持過萬的水準，並不需要華為的加持來打開市場。

業內人指出，背靠廣汽集團，廣汽埃安的自研能力並不遜色。雖然少了華為的賦能，但實現了完全自主可控，對於未來適用更多車型也更有保障。

早在2021年7月，廣汽集團公告，同意全資子公司廣汽埃安新能源汽車與華為（AH8車型）專案的實施。根據合作協議，雙方將基於廣汽GEP3.0底盤平台、華為CCA（計算與通信架構）構建的新一代智慧汽車數位平台，搭載華為HI全線智慧汽車解決方案，聯合定義、共同開發，共同打造面向未來的一系列智慧汽車，首發車型為中大型純電SUV。

然而，雙方的合作似乎並不順利。去年8月，廣汽埃安副總經理肖勇曾公開表示，華為是大牌供應商，價格比較高，也不受控，想跟華為合作，會發覺基本上沒有議價能力。「為了提升競爭力，企業需要兩條腿走路，既保持開放，使用行業共有資源，又要布局核心技術研發。」

值得留意的是，在國內外與華為達成合作的車企有比亞迪、奇瑞汽車、富豪、北汽、江淮等30家車企，確認支持華為HiCar的汽車已達到120多款，但截至目前，唯一大面積進入華為管道銷售的汽車品牌僅有賽力斯一家。