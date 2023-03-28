Fed升息苦主！陸交銀國際2022年虧損逾115億元

大陸交通銀行旗下在港中資券商「交銀國際」27日晚間發布2022年財報顯示，2022年虧損29.84億港元（約新台幣115億元），每股虧損1.09港元。交銀國際解釋，虧損主因在於美聯準會（Fed）收緊貨幣政策，加上資本市場波幅高等因素影響，導致市場表現不如人意，經營業績嚴重受影響。

交銀國際業績報告還顯示，交銀國際2022年取得收益為-8.44億港元，2021年則取得收益15.14億港元。

具體來看，交銀國際虧損重要原因在於確認減值和自營交易虧損，截至2022年12月31日止年度，交銀國際確認減值撥備合共16.45億港元，該數值較2021年12月31日止年度的減值撥備增加11.95億港元。

另據21世紀經濟報導，交銀國際會產生巨額虧損跟踩雷地產美元債有關。據接近交銀國際人士透露，因業績虧損嚴重，交銀國際債券部已有多人離職，公司高管同時也進行調整，增聘了從股東方過來的總經理。該人士也表示「調整後，現在公司整體的風控體系比較專業和規範。」

與此同時，國際信評機構下調了交銀國際的展望。穆迪報告稱，將交銀國際控股有限公司的「A3」長期發行人評級列入下調的觀察名單，此前其主體展望已為「負面」。

交銀國際於2017年5月在港上市，發行價為2.68港元，目前成為「仙股」一員，股價只剩0.47港元，雖然期間經歷多次分紅，但折算下來，至今仍虧損超6成。