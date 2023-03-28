阿里組織改革成立六大集團 推業務獨立上市融資

阿里巴巴啟動新一波大規模組織改革，阿里巴巴集團董事會主席張勇28日發表公司信表示，將成立六大集團與多家業務公司，且每個業務集團和公司都將有獨立融資和上市的可能性。

消息帶動阿里巴巴股價，阿里ADR在28日盤前大幅走揚，由跌轉升，一度漲逾6%。

華爾街見聞報導，張勇公司信表示，啟動「1+6+N」組織變革。在阿里巴巴集團之下，將設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司。

業務集團和業務公司分別成立董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。

張勇在信中表示，市場是最好的試金石，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。

紅星新聞報導，本次組織治理變革由張勇發起，已分別經集團合夥人與董事會一致通過。這輪變革從集團頂層入手，重新定義和構造阿里巴巴集團與各業務的治理關係，被認為是「阿里巴巴24年來最重要的一次組織變革。」

目前，阿里旗下阿里雲、菜鳥等多個業務已是市場龍頭企業，盒馬、平頭哥等業務融資上市傳聞不斷。對六大業務集團和業務公司而言，全面獨立經營有利於市場更好對價值稱重，「讓員工真正走向為自己的業務而戰。」

近兩年，張勇在內外部多次強調，敏捷組織是實現多業務多業態超大型企業高效治理的路徑。此次形成「1+6+N」組織架構，即是敏捷組織理念進一步深化的自然結果，意味著阿里走向組織治理全新階段。

同時，阿里集團的職能部門也將迎來有序變化。根據全員信，集團中後台將全面做輕、做薄，這代表阿里巴巴從2015年以來建立的「大中台」能力會逐步被更強有力的前台吸收，以更敏捷的方式服務更多元化的發展需要。