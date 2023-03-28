陸外交部：推進從IMF的SDR拿100億美元借給非洲

近期許多國家爆發債務危機，作為債權人的大陸官方如何參與債務重組、甚至這些國家會否掉入所謂的「中國債務陷阱」，一直備受關注。大陸外交部發言人毛寧28日表示，迄今為止有沒有任何一個合作夥伴認可「中國債務陷阱」說法，並指出正在積極推進從IMF的SDR拿出100億美元借給非洲國家的工作。

對於大陸2008年到2021年斥資2,400億美元貸款給22個發展中國家的提問，毛寧28日在記者會上表示，受諸多外部因素的影響，近來發展中國家的債務風險顯著上升，「一些人借機炒作所謂中國的債務陷阱，貸款不透明，向中國潑髒水，我們絕不接受」。

毛寧強調，大陸「按照市場規律和國際規則行事」，尊重有關國家意願，從來沒有強迫任何一方借款，從未對任何國家逼債，不會在貸款協議中附加任何政治條件，更不尋求任何政治私利。同時，大陸重視債務的可持續性問題，與有關國家合作發布了「『一帶一路』融資指導原則」，債務可持續性分析框架，助力共建國家提升債務管理能力。

她並表示，迄今為止，沒有任何一個合作夥伴國家認可所謂「中國債務陷阱」的說法，大陸始終盡己所能幫助發展中國家緩解債務負擔。而大陸國家主席習近平2021年宣布的從國際貨幣基金組織增發給中國大陸的特別提款權中，拿出100億美元轉借給非洲國家，「有關工作正在積極推進」。

她提到，世界銀行統計顯示，發展中國家主權債務中多邊金融機構和商業債權人占比超過8成，「當務之急是這些機構按照共同行動公平負擔的原則參與債務處理」。

此前，面對斯里蘭卡的債務危機，大陸在3月初同意斯國進行債務重組，毛寧日前曾指出，3月6日官方政策性銀行「中國進出口銀行」作為雙邊官方債權人向斯里蘭卡出具了融資支持文件，表示願對斯國2022年、2023年到期債務進行展期，還表示支持斯方向國際貨幣基金組織申請貸款，將幫助斯方持續呼籲商業債權人（包括主權債券持有人）提供同等可比的債務處理，並推動多邊債權人盡最大努力作出相應的貢獻。

但是對於衣索比亞的債務，大陸是否同意以「替代手段」重組，例如增加衣索比亞對大陸出手的原物料，毛寧則是說「據我們瞭解，不存在你說的情況。具體問題請向主管部門瞭解」。

另外對於尚比亞的債務，大陸外交部發言人汪文斌2月14日表示，尚比亞並未拒絕大陸政府提議多邊債權人加入債務重組的方案，他強調，大陸是最先對尚國實施緩債行動的國際官方債權人，其後又作為尚債權人委員會共同主席推動成功舉行3次會議。並指出以西方為主的商業債權人和多邊金融機構債務占到尚外債的70%，「他們理應承擔起自身責任，為緩解尚債務負擔採取更有力行動」。

而大陸外長秦剛1月初在非洲訪問時也表示，所謂中國對非「債務陷阱」是「強加給中非的話語陷阱」。他強調，非洲債務問題的本質是發展問題，「解決非洲債務問題不僅要通過債務處理等手段治標，也要治本，提升非洲自主可持續發展能力」。