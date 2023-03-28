博鰲論壇秘書長：在不確定中找確定 張揚真正多邊主義

博鰲亞洲論壇2023年於28日開跑，論壇秘書長李保東在28日論壇年報發布記者會上表示，當今世界顯著特點是不確定性非常突出，而這種不確定性源於動盪與變革，本次論壇的方向就是要在充滿不穩定與不確定的世界裡找確定，並張揚「真正的多邊主義」。

李保東指出，這種動盪與變革，就是兩種趨勢交織演進，從戰爭地區的動盪到國際市場的動盪，從社會變革到科技變革。科技創新日新月異，加以世界變亂交織，發展與安全兩大赤字更加凸顯，因此在這背景下，不同國家採取不同的政策各自發展的前程和相互間的關係都出現了變化，「種瓜得瓜、種豆得豆」，不同的政策導致了不同的結果。

李保東表示，博鰲論壇年會便是提供平台讓存在不同看法與主張的國際社會，在面對上述挑戰與相關問題時，能進行深入開放包容的討論，共同探尋解決方案。

值得注意的是，李保東強調提倡的「真正的多邊主義」，他說明很多人提倡多邊主義，但都有不同解釋。而論壇提倡的多邊主義是以聯合國憲章宗旨為原則為基礎的多邊主義，且促進開放的地區主義。

為達到前述效果並推進議題討論，李保東介紹，今年博鰲年會的議題設計上面，未按照以往區域類別劃分，而是從幾組關係入手，設置了四大類：發展與普惠，治理與安全，區域與全球，當下與未來。

此外，李保東也在會上預告，大陸國務院總理李強將在論壇發表重要演講，新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華以及國際貨幣基金（IMF）總裁格喬治艾娃（Kristalina Georgieva）等人也將出席開幕大會並發表演講。

博鰲亞洲論壇2023年會28日至31日舉行，今年年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」，大會於28日發布兩份報告：《亞洲經濟前景暨一體化進程2023年度報告》；《可持續發展的亞洲與世界2023年度報告亞洲發展報告》。