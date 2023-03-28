快訊

狒狒之死官員鞠躬獻花 網炸鍋：要不要蓋國旗送忠烈祠

襲擊福音小學的仇恨？美國校園槍擊案的「跨性別槍手」

地表最強！周杰倫獲全球銷量冠軍 成華語歌手第一人！

博鰲論壇秘書長：在不確定中找確定 張揚真正多邊主義

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
博鰲亞洲論壇秘書長李保東在博鰲論壇2023年會年度報告記者會上表示，要提倡真正的多邊主義。（取自博鰲亞洲論壇官網）
博鰲亞洲論壇秘書長李保東在博鰲論壇2023年會年度報告記者會上表示，要提倡真正的多邊主義。（取自博鰲亞洲論壇官網）

博鰲亞洲論壇2023年於28日開跑，論壇秘書長李保東在28日論壇年報發布記者會上表示，當今世界顯著特點是不確定性非常突出，而這種不確定性源於動盪與變革，本次論壇的方向就是要在充滿不穩定與不確定的世界裡找確定，並張揚「真正的多邊主義」。

李保東指出，這種動盪與變革，就是兩種趨勢交織演進，從戰爭地區的動盪到國際市場的動盪，從社會變革到科技變革。科技創新日新月異，加以世界變亂交織，發展與安全兩大赤字更加凸顯，因此在這背景下，不同國家採取不同的政策各自發展的前程和相互間的關係都出現了變化，「種瓜得瓜、種豆得豆」，不同的政策導致了不同的結果。

李保東表示，博鰲論壇年會便是提供平台讓存在不同看法與主張的國際社會，在面對上述挑戰與相關問題時，能進行深入開放包容的討論，共同探尋解決方案。

值得注意的是，李保東強調提倡的「真正的多邊主義」，他說明很多人提倡多邊主義，但都有不同解釋。而論壇提倡的多邊主義是以聯合國憲章宗旨為原則為基礎的多邊主義，且促進開放的地區主義。

為達到前述效果並推進議題討論，李保東介紹，今年博鰲年會的議題設計上面，未按照以往區域類別劃分，而是從幾組關係入手，設置了四大類：發展與普惠，治理與安全，區域與全球，當下與未來。

此外，李保東也在會上預告，大陸國務院總理李強將在論壇發表重要演講，新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華以及國際貨幣基金（IMF）總裁格喬治艾娃（Kristalina Georgieva）等人也將出席開幕大會並發表演講。

博鰲亞洲論壇2023年會28日至31日舉行，今年年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」，大會於28日發布兩份報告：《亞洲經濟前景暨一體化進程2023年度報告》；《可持續發展的亞洲與世界2023年度報告亞洲發展報告》。

博鰲論壇 馬來西亞

延伸閱讀

博鰲亞洲論壇年會 大陸國務院總理李強將出席

陸總理李強將出席博鰲論壇 星、馬、西班牙三國總理出席年會並訪陸

李顯龍27日起訪華6天 將在北京晤習近平

李強在湖南調研 強調大力發展先進製造業推進高端製造

相關新聞

馬雲在杭州 關注ChatGPT議題

此前在日本、泰國等地現身的阿里巴巴集團創辦人馬雲終於返回中國大陸。馬雲昨（27）日在雲谷學校大談ChatGPT對教育的影...

李強重申堅定擴大開放 敦促蘋果等外企「投資中國」

據新華社報導，大陸國務院總理李強27日下午在北京會見出席中國發展高層論壇2023年年會的外賓時強調，「中國開放的大門會越...

IMF：今年中國經濟將貢獻世界三分之一

中國發展高層論壇2023年年會25日至27日在北京舉行，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃出席會議時稱，1月份I...

大慶油田累計生產破25億噸

中國石油大慶油田26日發布消息，大慶油田累計生產原油突破25億噸，佔中國陸上原油總產量的36%，創新形成了領先世界的陸相...

博鰲論壇秘書長：在不確定中找確定 張揚真正多邊主義

博鰲亞洲論壇2023年於28日開跑，論壇秘書長李保東在28日論壇年報發布記者會上表示，當今世界顯著特點是不確定性非常突出...

博鰲論壇年度報告：今年亞洲經濟體GDP料增長4.5%

博鰲亞洲論壇2023年會28日於海南博鰲展開，會中發布的2023年年度報告題為「亞洲經濟前景及一體化進程」。報告內容指出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦