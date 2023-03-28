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博鰲論壇年度報告：今年亞洲經濟體GDP料增長4.5%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸博鰲亞洲論壇2023年會於28日正式於海南博鰲展開。圖為博鰲亞洲論壇會場前的噴泉廣場。（新華社）
大陸博鰲亞洲論壇2023年會於28日正式於海南博鰲展開。圖為博鰲亞洲論壇會場前的噴泉廣場。（新華社）

博鰲亞洲論壇2023年會28日於海南博鰲展開，會中發布的2023年年度報告題為「亞洲經濟前景及一體化進程」。報告內容指出，今年在世界經濟放緩和全球化遭遇碎片化風險的大背景下，預計亞洲經濟整體復甦步伐繼續推進，且亞洲經濟體加權實際國內生產總值（GDP）增長率為4.5%，較2022年的4.2%有所提升，「成為黯淡世界經濟中一大亮點」，全球治理將進入「亞洲時刻」。

報告顯示，2023年全球經濟增長預期將有所上調但仍相對疲弱，亞洲經濟體的外需將面臨不利影響。全球通膨率預計將從2022年的8.8%降至2023年的6.6%，全球食品價格持續下行，世界經濟增長的環境有所改善。

報告提及，雖然國際勞工組織（ILO）亞洲地區2023年的就業率增長為0.8%，低於2022年的1.7%，也低於2023年預估的全球就業增長水平1.0%。但在防疫控管解除後，亞洲就業形勢或好於預期。

此外，報告指出亞洲地區在2023年通膨壓力有望減緩，同時外貿貨貿仍保持快速增長，全年將呈現「前高後低」形勢，與世界貿易增長趨勢一致。

另，報告預計，2023年亞洲區域生產、貿易、投資一體化和金融融合進程將加快。亞洲經濟體抗外部衝擊能力、產業鏈重構與韌性、應對氣候變化，以及區域貿易協定落實，是四大值得重點關注的問題。

本屆博鰲亞洲論壇2023年會為新冠疫情後首次線下舉辦，據博鰲論壇秘書長李保東介紹，初步統計共有來自50多個國家和地區的約2,000多名代表，還有92位各國部長級的高官和前政要，11位和地區組織的負責人，以及眾多的商界領袖以及著名的學者。及來自40多個國家和地區的170多家媒體機構的1,100多名記者和媒體人與會。

博鰲論壇 通膨

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