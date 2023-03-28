陸生清零 學者：馬可建議重啟兩岸學生交流

前總統馬英九昨率青年學子訪陸，凸顯兩岸學生交流困境，最後一批大陸學士生今年畢業後恐將「清零」。文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳說，兩岸學生相互交流是非常好的事，台灣學生創意能力強，大陸學生理論建構、邏輯實思考的能力比較強，相互激盪之後，彼此都能截長補短、變得更強，兩岸學生若能持續交流，也有助於兩岸關係的緩和。

鈕則勳指出，建議馬前總統可以藉由這次訪陸行程，適時建議對岸重啟兩岸學生的交流與互動；畢竟兩岸學生交流不涉政治，若雙方都能釋出善意，兩岸關係或許有春暖花開的機會。

文大廣告系4年級目前唯一一位的陸生董洋洋說，台灣社會相對比較包容自由，在台灣學習很大程度能開放自己的視野，對培養國際觀、全球性視野非常有好處，台灣的國際競賽實習資源也很多，對升學履歷的幫助很大，她非常支持繼續交流；這段時間逐漸解封，近期已有一批大陸的交流生到台灣學生。

董洋洋也說，台灣社會相對比較包容自由，可以有機會在學習過程中追求自己喜歡的事情，培養興趣愛好，師生關係互動也更親近；最重要的是對自己心態的調整，台灣的心理諮商體系非常完善，包括和老師約談等，讓自己從比較高壓的競爭心態中調節出來，並對接下來的生活往更好的方向調整，都有很大的幫助。

2011年是政府開放陸生來台的「陸生元年」，黃金10年間，有2萬187人次的大陸學位生、20萬4985人次的研修生，到台灣接受高等教育。陸生人數反映兩岸關係的起落，更暫時緩解高教少子化的焦慮，但2020年大陸以疫情因素暫停陸生赴台後，已不見往日榮景。