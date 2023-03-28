馬英九登陸 陸學者：每個目的地都是精心安排的

前總統馬英九已於27日抵達中國大陸，展開首次訪陸之旅，大陸學者認為，雖馬前總統統此次行程的主題是祭祖和青年交流，但其中包含的深意遠不止於此，並解讀馬前總統是用行動堅持一個中國、中國人的文化傳統，以及「和為貴」的理念。

馬英九訪問大陸之行，雖然在媒體採訪方面，受到陸方以私人行程為由，嚴格限制媒體團規模，但他抵陸消息仍衝上微博熱搜前列，包含他的書法功底連日來也有不少曝光，顯示大陸民間對馬英九此行有極大關注度，而大陸學者對此行也有諸多分析與評論。

中共中宣部旗下媒體「聚焦中國ChinaFocus」27日刊出文章解讀馬此行看點，文章引述南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵分析指出，馬英九此行每一個目的地都是經過精心安排的。

文章提到，從中山陵到侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，從辛亥革命武昌起義紀念館到張自忠烈士陵園，「這些地方，深刻連接起了兩岸同胞共同的情感、共同的歷史記憶和民族記憶」。李曉兵認為，馬英九此次訪問大陸，「就是在踐行兩岸和平融合發展的理念，探索兩岸和平統一的路徑和方式，在創造性地引領島內2,300萬的同胞和大陸同胞一起走上和平統一的大道、正道」。

浙江日報則指出，「國民黨黨史與民族史本身密不可分，國民黨根在大陸」。文章並引述民國檔案重要典藏館「中國第二歷史檔案館」研究館員王曉華的說法稱，馬英九此行「既有遊子歸家的欣慰，也有功敗垂成的惋惜」。

此外，廈門大學台灣研究院也刊出該院多位學者接受文匯報、香港中通社等港媒採訪的解讀。廈大台研院副院長張文生指出，馬英九回大陸祭祖之行，在當前台海形勢下具有特殊意義，表明了台灣社會內部仍存在著堅持「九二共識」的理性聲音，並願意通過各種方式與大陸保持溝通與聯繫。他認為，馬英九登陸，或成緩和兩岸關係新契機。

另一位廈大台研院副院長季燁則指出，馬英九赴大陸祭祖、交流之行，將成為自1949年以來，卸任台灣地區領導人赴陸第一人，「這本身就是兩岸關係的重要突破」。他強調，此次參訪歷史遺跡，開展兩岸青年交流，有助於讓島內青年擺脫民進黨當局對大陸的「汙名化」宣傳教育。