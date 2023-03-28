美企在陸製品 77％賣大陸市場

中國發展高層論壇2023年年會經濟峰會25日在北京召開。美中貿易全國委員會會長克雷格．艾倫在會上透露，美國公司在中國製造的產品中有77%銷售給中國當地市場，只有7%出口回美國。

中新社報導，艾倫表示，儘管存在挑戰，美國公司和中國公司的貿易仍表現出了韌性。美國對中國的出口在2022年達到歷史最高水平，中國是美國農業、食品、化學品出口商的重要目的地。美國商務部的數據表明，對華出口支撐了美國近100萬個就業崗位。

他認為，除貿易外，美國在中國的投資也非常重要。美國公司在中國製造的產品中有77%銷售給中國當地市場，只有7%出口回美國。他說「我認為，這打消了美國公司僅僅是為了供應美國市場，而把工作交給中國的常見看法」。

此外，艾倫表示：「中國已經承諾進一步降低外國投資市場准入風險，我們認為，有些領域可考慮進一步開放，比如雲計算、互聯網服務、農業生物技術、人類遺傳物質等」。