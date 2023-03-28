隔1152天 上海母港郵輪常態化

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

高端郵輪「招商伊敦號」26日自上海市虹口區北外灘國客中心啟航。時隔1152天，上海再次迎來母港郵輪的常態化運營。 　　

中新社報導，上海港國際客運中心開發有限公司總經理徐玨慧表示，「招商伊敦號」的啟航意義是非凡的，這意味著上海郵輪母港常態化運營在時隔三年多之後再次重啟。同時對於遊客來說，航次的重啟也代表著美好郵輪生活的重啟。

位於上海市虹口區的北外灘國客中心是大陸國內最早的郵輪母港，多年來致力打造高端郵輪樞紐港，助推中國郵輪產業的發展進程，北外灘也吸引了全球知名郵輪總部集聚。 　　

「虹口區郵輪經濟高質量發展三年行動計劃（2023-2025年）（徵求意見稿）」於26日正式對外發布。

該計畫立足虹口航運底蘊、區位稟賦和時代機遇，開展郵輪經濟高質量發展探索，以高端郵輪樞紐港建設帶動產業鏈發展為主線，吸引郵輪高端要素資源高度集聚，構建現代化郵輪產業服務體系，打造具有國際影響力的郵輪總部基地和郵輪經濟中心。 　　

徐玨慧說，今天雖然只是國內航線的重啟，接下來國際航線的重啟都在計畫之中，他們也做好了充足的準備。上海市交通委表示，下一步將努力成為全國率先復航國際航線的郵輪港口，力爭在今年三季度正式推出，為各地遊客提供更豐富的航線產品，使郵輪產業成為展示上海城市發展成果的國際化窗口。

郵輪 上海 航線

延伸閱讀

探索型龐洛郵輪來台 組亞洲跳島郵輪聯盟推探索遊

26萬11天日本奢華跳島遊 法國頂級「龐洛郵輪」基隆母港首發

疫後基隆港郵輪市場質變 想方設法讓旅客基隆吃喝玩樂

記錯出港時間 七海水手郵輪印度女船員被「丟包」基隆

相關新聞

馬雲在杭州 關注ChatGPT議題

此前在日本、泰國等地現身的阿里巴巴集團創辦人馬雲終於返回中國大陸。馬雲昨（27）日在雲谷學校大談ChatGPT對教育的影...

IMF：今年中國經濟將貢獻世界三分之一

中國發展高層論壇2023年年會25日至27日在北京舉行，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃出席會議時稱，1月份I...

大慶油田累計生產破25億噸

中國石油大慶油田26日發布消息，大慶油田累計生產原油突破25億噸，佔中國陸上原油總產量的36%，創新形成了領先世界的陸相...

成都天府機場 國際線首航

26日凌晨3時11分，成都天府國際機場（簡稱天府機場）首架國際進港航班—柬埔寨航空KR961（金邊—成都）平穩降落在天府...

陸首座深遠海浮式風電平台 啟航

由海油工程負責工程總承包的中國大陸首座深遠海浮式風電平台「海油觀瀾號」，在海油工程珠海場地碼頭啟航前往海南文昌海域，標誌...

綠色低碳轉型 廣西打造海上風電

3月25日，由廣西投資集團控股建設的廣西海上風電示範項目啟動。該項目是廣西首個海上風電項目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦