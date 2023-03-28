隔1152天 上海母港郵輪常態化

高端郵輪「招商伊敦號」26日自上海市虹口區北外灘國客中心啟航。時隔1152天，上海再次迎來母港郵輪的常態化運營。

中新社報導，上海港國際客運中心開發有限公司總經理徐玨慧表示，「招商伊敦號」的啟航意義是非凡的，這意味著上海郵輪母港常態化運營在時隔三年多之後再次重啟。同時對於遊客來說，航次的重啟也代表著美好郵輪生活的重啟。

位於上海市虹口區的北外灘國客中心是大陸國內最早的郵輪母港，多年來致力打造高端郵輪樞紐港，助推中國郵輪產業的發展進程，北外灘也吸引了全球知名郵輪總部集聚。

「虹口區郵輪經濟高質量發展三年行動計劃（2023-2025年）（徵求意見稿）」於26日正式對外發布。

該計畫立足虹口航運底蘊、區位稟賦和時代機遇，開展郵輪經濟高質量發展探索，以高端郵輪樞紐港建設帶動產業鏈發展為主線，吸引郵輪高端要素資源高度集聚，構建現代化郵輪產業服務體系，打造具有國際影響力的郵輪總部基地和郵輪經濟中心。

徐玨慧說，今天雖然只是國內航線的重啟，接下來國際航線的重啟都在計畫之中，他們也做好了充足的準備。上海市交通委表示，下一步將努力成為全國率先復航國際航線的郵輪港口，力爭在今年三季度正式推出，為各地遊客提供更豐富的航線產品，使郵輪產業成為展示上海城市發展成果的國際化窗口。