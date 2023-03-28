成都天府機場 國際線首航

26日凌晨3時11分，成都天府國際機場（簡稱天府機場）首架國際進港航班—柬埔寨航空KR961（金邊—成都）平穩降落在天府機場東跑道上，標誌著天府機場國際航線正式通航。

中新社報導，26日零時起，原在成都雙流國際機場運行的國際客運航班全部轉場至天府機場運行，港澳台地區客運航班也臨時轉場至天府機場運行。

26日當天，天府機場計畫執行航班900架次，其中國際航班30餘架次；預計保障旅客約12萬人次，其中國際旅客超3500人次。

「非常高興能在今年3月將服務拓展至天府機場。成都是中國連接非洲和南美洲的重要航空樞紐。我們將以最新、最舒適的機型服務於成都至阿迪斯阿貝巴的航線」。衣索比亞航空（簡稱衣航）西南地區總經理 Samuel Girma表示，衣航在2017年開通了成都航線，至今運營穩定，從成都出發至阿迪斯阿貝巴的航線已增至每周4班，今年衣航還計畫在成都開通全貨機服務。

報導稱，轉場初期，天府機場開通國際（地區）航線達30餘條。目前，天府機場正加快復航、加密、新開國際航線。近期，中國國際航空將復航倫敦航線、加密法蘭克福航線，四川航空將復航甲米、大阪航線，浙江長龍航空將復航塔什干航線。