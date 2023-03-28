漳州古雷石化廠 首批丙烯回銷台

據大陸福建漳州出入境邊防檢查站披露訊息，由台聚轉投資在漳州設立的古雷石化，在去年底投入商業化量產後，近日完成首批丙烯產品回銷台灣，共計約1650公噸。據先前台聚方面表示，古雷產品除滿足大陸內需市場，回銷台灣亦可補足集團進口需求，助產品進一步往高性能、高質量方向發展。

中新社報導，漳州出入境邊防檢查站披露的訊息指出，3月24日，古雷石化公司首船丙烯產品共計約1650噸，歷經了20小時的裝載輸送作業後，啟程銷往台灣，這也是漳州市首船丙烯產品對外銷售。

大陸邊撿訊息指出，負責運送的船隻是大陸籍液化汽船「平安源」輪。漳州出入境邊防檢查站相關負責人表示，該站第一時間為該船開通「綠色通道」，減少船舶候檢時間，提供「零待時、零距離、零障礙」的出入境服務，保證化工原料高效通關、順利出口。

丙烯是重要的基礎化工原料，被用以生產多種重要有機化工原料、生成合成樹脂、合成橡膠及多種精細化學品。

去年底，兩岸企業家峰會理事長劉兆玄率團赴陸訪問時，曾由峰會台灣方面秘書長陳瑞隆率團到福建漳州，見證古雷煉化一體化項目宣布投入商業營運正式量產。

該項目由台聚透過子公司旭騰，與大陸中石化旗下公司合資建設，總投資人民幣278億元（約新台幣1225億元），是目前兩岸最大的石化合作項目，按一期工程建設規劃，可年產乙烯百萬噸，為下游客戶提供近20種產品。