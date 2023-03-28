綠色低碳轉型 廣西打造海上風電

3月25日，由廣西投資集團控股建設的廣西海上風電示範項目啟動。該項目是廣西首個海上風電項目。

中新社報導，廣西海上風電示範項目分為防城港海上風電示範項目和欽州海上風電示範項目。其中防城港海上風電示範項目規畫裝機容量180萬千瓦，預計投資245億元人民幣，建成後年上網電量超50億度，可滿足500萬戶居民家庭基本用電。

廣西北部灣擁有1628公里海岸線，風能資源富集。目前，廣西共規畫9個海上風電場區，總規畫裝機容量2350萬千瓦。防城港海上風電示範項目將為廣西積累海上風電開發、項目投資等方面經驗，以點帶面推動廣西海上風電產業實現高質量發展，進一步推動廣西能源產業全面綠色低碳轉型。 下一步，廣西將以風電開發和配套產業鏈建設為重點，布局海上風電配套產業，打造形成北部灣千萬千瓦海上風電基地和千億級海上風電產業集群，促進廣西向海經濟高質量發展。