陸首座深遠海浮式風電平台 啟航

由海油工程負責工程總承包的中國大陸首座深遠海浮式風電平台「海油觀瀾號」，在海油工程珠海場地碼頭啟航前往海南文昌海域，標誌著中國深遠海風電關鍵技術取得重大進展，海上油氣開發邁出進軍「綠電時代」的關鍵一步。

中新社報導，據介紹，「海油觀瀾號」裝機容量7.25兆瓦，由浮式基礎和風機組成，整體高度超200米，吃水總重達11000噸。

底部則是一個三角形浮式基礎，由30個鋼結構模塊組裝而成，包括3個邊立柱和1個中間立柱，整體邊長近90米、高約35米、重量達4000噸。

在浮式基礎的上方，是高約83米、相當於30層樓高的圓筒形狀柱子，柱子的上方則裝有重達260噸的機艙，可以指揮風機進行轉動和變槳操作，被譽為風機的大腦。

機艙前部是直徑達158米的葉輪，也就是人們熟知的大風車，轉動一圈的掃風面積近20000平方米，約等於2.7個標準足球場的大小，帶動3隻大葉片使機艙中的發電機轉動，生成源源不斷的綠色電力。

「海油觀瀾號」是中國第一個工作海域距離海岸線100公里以上、水深超過100米的浮式風電平台，它的建成投用使中國海上風電的自主開發能力從水深不到50米提升至100米級以上，為中國風電開發從淺海走向深遠海奠定堅實基礎。

「海油觀瀾號」將安裝於距海南文昌136公里的海上油田海域，投產後，風機年發電量將達2200萬千瓦時，可滿足3萬中國人一年的用電需求，所發電力通過1條5公里長的動態海纜接入海上油田群電網，用於油氣生產，每年可節約燃料近1000萬立方米天然氣，減少二氧化碳排放2.2萬噸。