IMF：今年中國經濟將貢獻世界三分之一

中國發展高層論壇2023年年會25日至27日在北京舉行，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃出席會議時稱，1月份IMF預測今年中國經濟增長為5.2%，這不光對中國意義重大，對全球也同樣重要。這意味著，2023年中國經濟復甦反彈會使其對世界經濟的貢獻將達三分之一，甚至超三分之一。

中新社報導，格奧爾基耶娃說，「中國經濟深度融入全球經濟，我們的分析表明，中國GDP每增長1%，會帶動亞洲經濟增長0.3%，中國經濟復甦現在非常穩固，而且也有非常強勁動能」。

她說，中國當前正面臨兩個重要機遇。一是通過提高生產率，推動經濟再平衡，從過去投資驅動增長轉向更多倚重消費拉動增長，這樣的增長趨勢會更持久、更少依賴債務，且可以應對氣候危機。二是綠色增長，IMF樂見中國提出到2060年實現碳中和的目標，這一承諾顯示了應對氣候變化對於長期發展的重要性。

格奧爾基耶娃認為，從全球角度來看，「真正的春天」還沒有到來，2023年依然充滿挑戰。疫情、烏克蘭危機、貨幣政策收緊等都在抑制經濟發展，基於這些因素，中期經濟展望仍舊疲弱，且金融穩定的風險已經增加，在高負債水平及經濟從長期低利率轉向高利率情況下一定會帶來通脹，同時會對整個金融系統產生衝擊。

格奧爾基耶娃直言：「我們最近看到在發達國家銀行業發生了危機，同時也看到政策制定者快速採取行動，來阻止金融風險傳導，各國央行也在增加美元流動性，這些行動部分地緩解了市場的壓力，但不確定性依然很高，所以需要繼續保持警惕。我們也在密切關注事態的發展，並評估對全球經濟展望和金融穩定的影響」。