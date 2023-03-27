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博鰲亞洲論壇年會 大陸國務院總理李強將出席
大陸外交部發言人毛寧27日宣布，大陸國務院總理李強將於30日出席在海南舉行的博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式並發表主旨演講。
博鰲亞洲論壇年會是每年大陸「全國兩會」後，第一個登場的主場外交活動，今年年會將於28日至31日在海南舉行。疫情前，博鰲年會由大陸國家主席、國務院總理輪流出席與會，惟2020年因疫情停辦，2021、2022年也改由大陸國家主席習近平透過視訊在開幕式上致辭。
據毛寧表示，李強將於30日，應邀出席在海南舉行的博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式並發表主旨演講；同時，新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華、西班牙首相桑切斯、象牙海岸總理阿希以及國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃將應邀出席年會。
同時，應李強邀請，李顯龍、安華、桑切斯也將結合出席年會對中國大陸進行正式訪問。
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