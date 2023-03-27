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大陸前兩月對外非金融直接投資 年增35.7%

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸商務部數據顯示，中國大陸今年初對外投資增加。（取自中新網）
大陸商務部數據顯示，中國大陸今年初對外投資增加。（取自中新網）

據大陸商務部網站公告，今年1到2月，中國大陸對外投資快速成長，對外非金融類直接投資達人民幣1,360.4億元，年增35.7%（約折合199.6億美元，按美元計年增26.5%）。

數據顯示，今年1到2月，大陸對外非金融類直接投資中，流向租賃和商務服務業47.2億美元，年增22.3%；流向批發和零售業40.9億美元，年增17.2%；大陸商務部指出，流向製造業、建築業等領域的投資也呈增長趨勢。

另一方面，大陸企業對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資40.4億美元，年增27.8%，占同期總額的20.2%。在「一帶一路」沿線國家承包工程完成營業額102.5億美元，新簽合約總額122.8億美元，分別占同期對外承包工程的56.2%和49%。

至於外資准入方面，在昨日開幕的中國發展高層論壇2023年年會上，大陸商務部部長王文濤表示，今年大陸將擴大市場准入，進一步取消或放寬外資准入限制，對接國際高標準的經貿規則，讓越來越多的外資企業來到大陸。他還說，「很多外資企業告訴我們，中國這個市場不是可選項，而是必選項。我們也告訴這些外資企業，你們不是外來客，而是一家人。」

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