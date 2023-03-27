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大陸降準1碼今生效 同步加碼人民幣2,550億元逆回購

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國人民銀行日前宣布，將於27日降低金融機構存款準備率0.25個百分點。本次下調後，大陸金融機構加權平均存款準備率約為7.6%。 (香港中通社）
中國人民銀行日前宣布，將於27日降低金融機構存款準備率0.25個百分點。本次下調後，大陸金融機構加權平均存款準備率約為7.6%。 (香港中通社）

中國人民銀行（大陸央行）本月中旬突襲式宣布降準1碼，預計釋放中長期資金人民幣6,000億元（約合新台幣2,65兆元），政策於今天落地。與此同時，大陸央行27日並公告，以利率招標方式展開人民幣2,550億元的逆回購操作，換算今日公開市場實現淨投放資金人民幣2,250億元。

據大陸央行公告，2023年3月27日，下調金融機構存款準備金率0.25個百分點。同時，以利率招標方式展開2,550億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%。

據上海證券報報導，由於今日有人民幣300億元逆回購到期，換算相關逆回購操作下，今日公開市場實現淨投放人民幣2,250億元。

在此之前，大陸央行本月17日公告，為推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，打好宏觀政策組合拳，提高服務實體經濟水平，保持銀行體系流動性合理充裕，決定於3月27日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點。本次下調後，大陸金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%。

據國金證券統計，大陸這次降準預計釋放人民幣6,000億元的中長期資金，疊加月中中期借貸便利（MLF）超額續作人民幣2,810億元，3月合計投放中長期資金近人民幣9,000億元。

不過，日前大陸央行公告3月貸款市場報價利率（LPR），一年期為3.65%，五年期以上為4.3%，維持不變，連續第七個月按兵不動。

人民幣 大陸央行 實體經濟

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