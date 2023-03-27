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「開門黑」 大陸前兩月工業利潤年減22.9%
大陸積極推進疫後復甦，但今年前兩月，工業數據卻呈現「開門黑」。據大陸國家統計局27日發布的數據顯示，今年1到2月，中國大陸全國以上工業企業實現利潤總額為人民幣8,872.1億元，年減22.9%。其中，外資下降幅度達35.7%最多。
數據顯示，今年1到2月，大陸全國規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額人民幣3,449.1億元，年減17.5%；股份制企業實現利潤總額人民幣6,719.0億元，下降19.4%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額人民幣1,761.3億元，下降35.7%；私營企業實現利潤總額人民幣2,559.3億元，下降19.9%。
根據大陸國家統計局數據，去年1到2月，大陸全國規模以上工業企業利潤總額為年增5.0%，1到12月為年減4.0%，今年開年卻出現高達22.9%的降幅，呈現大幅衰退。
大陸國家統計局工業司統計師孫曉坦言，1到2月，受量價等多因素影響，工業企業利潤下降，其中儘管生產有所回升，但需求尚未完全恢復，企業營收年減1.3%，降幅較去年12月擴大1個百分點。
另一方面，孫曉還提到包括大陸工業企業營收降幅大於成本降幅，以及PPI受同期基數較高等因素，導致原材料和裝備製造業利潤降幅較大。
但孫曉也表示，今年1到2月，隨著生產、消費需求持續恢復，大陸電力行業利潤繼續快速增長，採礦業也保持較高盈利水準，消費品製造業利潤降幅也出現收窄，從去年12月的下降13.4%，收窄至下降8.0%。同時，新動能行業利潤出現較快成長。
展望未來，大陸國家統計局解讀稱，下階段，隨著生產生活秩序恢復正常，市場需求逐步恢復，產銷銜接水平提高，基數效應影響減弱，工業企業利潤將逐步回升。
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