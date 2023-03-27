千年藥鄉 定西打通中亞市場

「中國·定西—哈薩克·庫斯塔奈」中亞國際貨運班列25日從甘肅定西開行，將經由霍爾果斯口岸出境，發往哈薩克庫斯塔奈。標誌著定西正式開啟與中亞及歐洲經貿往來的陸路新通道。

中新社報導，本次班列滿載汽車配件、布料等價值約303萬美元的貨物，共55個標準集裝箱。該班列全程約5170公里，運行約9天。

定西是千年藥鄉、中國薯都，當歸、黃芪、黨參三大道地藥食同源品種和馬鈴薯聞名全大陸。

據定西市官方介紹，該班列的開行，為定西市及周邊區域搭建了一條直通中亞的國際貿易新通道，下一步逐步將定西馬鈴薯澱粉、寬粉、中藥材產品等特色產品銷往海外；返程班列將通過「以出帶進」的方式將哈薩克、俄羅斯的亞麻籽、苜蓿草、飼料等本地所需物資引進來，帶動本地加工貿易產業快速發展。

哈薩克鐵路國有股份公司北京代表處首席代表奧巴克爾歐夫·葉爾克說，哈薩克是中國大陸的睦鄰友好國家，去年雙方貨物貿易總額創歷史新高，鐵路運輸貨物量達到了歷史最高水平。隨著國際貿易物流行業高速發展，哈薩克鐵路將重點放在一帶一路沿線國家運輸路線上，不斷完善基礎設施，加大運輸能力，提供優質服務，大大提升了貨物運輸效率。

隨著一帶一路建設實施，定西發揮交通區位優勢，打造公鐵多式聯運示範區。如今的定西交通四通八達，地處蘭西城市群、成渝經濟區戰略腹地，連霍高速、蘭海高速、青蘭高速等穿境而過，通道優勢明顯。