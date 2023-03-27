聽新聞
test
0:00 / 0:00

千年藥鄉 定西打通中亞市場

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「中國·定西—哈薩克·庫斯塔奈」中亞國際貨運班列25日從甘肅定西開行，將經由霍爾果斯口岸出境，發往哈薩克庫斯塔奈。標誌著定西正式開啟與中亞及歐洲經貿往來的陸路新通道。

中新社報導，本次班列滿載汽車配件、布料等價值約303萬美元的貨物，共55個標準集裝箱。該班列全程約5170公里，運行約9天。

定西是千年藥鄉、中國薯都，當歸、黃芪、黨參三大道地藥食同源品種和馬鈴薯聞名全大陸。

據定西市官方介紹，該班列的開行，為定西市及周邊區域搭建了一條直通中亞的國際貿易新通道，下一步逐步將定西馬鈴薯澱粉、寬粉、中藥材產品等特色產品銷往海外；返程班列將通過「以出帶進」的方式將哈薩克、俄羅斯的亞麻籽、苜蓿草、飼料等本地所需物資引進來，帶動本地加工貿易產業快速發展。

哈薩克鐵路國有股份公司北京代表處首席代表奧巴克爾歐夫·葉爾克說，哈薩克是中國大陸的睦鄰友好國家，去年雙方貨物貿易總額創歷史新高，鐵路運輸貨物量達到了歷史最高水平。隨著國際貿易物流行業高速發展，哈薩克鐵路將重點放在一帶一路沿線國家運輸路線上，不斷完善基礎設施，加大運輸能力，提供優質服務，大大提升了貨物運輸效率。

隨著一帶一路建設實施，定西發揮交通區位優勢，打造公鐵多式聯運示範區。如今的定西交通四通八達，地處蘭西城市群、成渝經濟區戰略腹地，連霍高速、蘭海高速、青蘭高速等穿境而過，通道優勢明顯。

一帶一路 飼料

延伸閱讀

拳擊世錦賽／林郁婷銅牌取消 體育署回應了

拳擊世錦賽／性別檢測首度未通過 台灣名將林郁婷銅牌遭取消

拳擊／不敵哈薩克好手 林郁婷世錦賽銅牌作收無緣衛冕

德國教研部部長來訪 教育部提德國官員來台學華語方案

相關新聞

發改委：化解金融、房市風險

中國發展高層論壇2023年年會昨（26）日開幕，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，隨著大陸經濟反彈，預計對世界經濟...

韓SK集團 擬在陸擴廠

南韓最大的能源化工企業SK集團，旗下SK致新計畫在大陸投建新設高附加值化學材料乙烯丙烯酸（EAA）工廠，所投建的第四工廠...

綠色能源產業 內蒙發展重要引擎

在內蒙古自治區呼和浩特市經濟技術開發區一家風機製造企業廠房外，一輛貨車載著風力發電機配件緩緩行駛。廠房內，工作人員圍著正...

貴州 成大型數據中心聚集地區

在中國大陸西部，山水秀美的貴州常有雲遮霧繞的景象。而今提及「雲上貴州」，還有另一層含義。

學者：中國要跨越中等技術陷阱

香港中文大學（深圳）教授鄭永年25日在北京舉行的中國發展高層論壇2023年年會經濟峰會上指出，中國大陸要想實現高質量發展...

千年藥鄉 定西打通中亞市場

「中國·定西—哈薩克·庫斯塔奈」中亞國際貨運班列25日從甘肅定西開行，將經由霍爾果斯口岸出境，發往哈薩克庫斯塔奈。標誌著...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦