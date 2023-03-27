學者：中國要跨越中等技術陷阱

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

香港中文大學（深圳）教授鄭永年25日在北京舉行的中國發展高層論壇2023年年會經濟峰會上指出，中國大陸要想實現高質量發展，關鍵在於要跨越中等技術陷阱。

中新社報導，他表示，從世界歷史發展看，一國跨越中等技術陷阱需滿足三個條件：一是必須具有一大批能夠從事基礎科研的大學和機構；二是必須具有一大批能夠把基礎科研轉化成應用技術的企業和機構，包括國企和民企；三是必須擁有支撐基礎科研等應用技術轉化的金融支持。

今年開春以來，他稱，自己已觀察到中國大陸多個省份陸續對高質量發展作出部署，尤其對今年國內生產總值（GDP）目標還作出了預期實現的目標。但他強調，高的GDP增長和高質量發展之間不能簡單畫等號。

「所謂的高質量發展，不是單純追求GDP的發展。」他解釋說，無效投資在一定程度上也會使GDP增長，但財富會減少。

他強調，中國大陸現在要追求的是能夠增進國民財富的GDP增長。在此過程中，科研和科學技術扮演著非常重要的角色。科技是第一生產力，這可以說是一種普遍共識。

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