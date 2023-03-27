綠色能源產業 內蒙發展重要引擎

在內蒙古自治區呼和浩特市經濟技術開發區一家風機製造企業廠房外，一輛貨車載著風力發電機配件緩緩行駛。廠房內，工作人員圍著正在組裝的風機，用扳手加固螺栓。

新華社報導，內蒙古東方風電新能源有限公司呼和浩特項目生產負責人周世輝說，這裡是東方電氣集團在內蒙古投資建設的風機裝備製造廠，主要負責組裝風力發電機主機，已投產運行7個多月。

這家企業是眾多新能源裝備製造企業在中國大陸北方加快布局的一個縮影，綠色能源產業已成為推動經濟高質量發展的重要引擎。

2022年，內蒙古引進多家新能源裝備製造企業，全年新能源裝備製造產業投資達人民幣620億元，為當年初計劃的1.3倍。目前，全區風電整建制配套能力達500萬千瓦/年，太陽能組件供給能力達1000萬千瓦/年，風光氫儲產業集群及呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、通遼裝備製造基地初具規模。

近幾年，在風機整機製造方面，位於中國大陸西北地區的甘肅省酒泉經濟技術開發區也先後引進金風科技、廣東明陽、浙江運達、東方電氣等行業龍頭企業；還有中車永濟風電發電機、日月重工大型風電鑄件、南高齒風電齒輪箱等20個風電關鍵零部件項目集中落地。

業內人士表示，新能源裝備製造企業熱衷在大陸北方落戶的重要原因是這些地區正加快建設大型風電太陽能基地，對綠色能源裝備的需求量持續增加。

2021年起，大陸在內蒙古、甘肅、青海、寧夏等省區開工建設第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為主的大型風電太陽能基地項目，總規模近1億千瓦；又規劃第二批大型風電太陽能基地項目，目前部分項目已開工。

在內蒙古烏蘭察布、錫林郭勒的風電場，一排排白色的風車如長龍矩陣，穿青山而過，與白雲相接。

與此同時，一座座現代化的新能源裝備製造廠房在這些地方拔地而起。「裝備製造企業離終端市場近，設備運輸和調試維護就更便捷。」周世輝說。

大陸對新能源的開發，推動新能源裝備製造業發展，新能源產業由單一的發電賣電向全產業鏈延伸，並以此促進現代製造業升級，進一步助力經濟高質量發展。