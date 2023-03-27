貴州 成大型數據中心聚集地區

在中國大陸西部，山水秀美的貴州常有雲遮霧繞的景象。而今提及「雲上貴州」，還有另一層含義。

新華社報導，依託遠離地震帶、氣候涼爽、電力充沛等優勢，貴州正與時下前沿科技接軌，成為全球集聚大型和超大型數據中心最多的地區之一。

數位化時代的來臨，讓算力基礎設施的重要性愈發凸顯。繼蘋果、華為、騰訊在貴州貴安新區建設數據中心後，今年2月，大陸互聯網主要公司之一的網易也加入了這一行列。

這是網易首個自建大型數據中心，總投資人民幣30億元，規劃建設1萬台機架、部署10萬台服務器，投產後將承載起元宇宙、雲音樂、遊戲等核心業務，可為超10億用戶提供穩定可靠的互聯網在線服務。

據介紹，待今年9月數據中心一期部分建成試運營後，網易公司計劃把最核心的業務數據、最貼近用戶的溫熱數據都遷移到當地進行處理和計算，讓數據從東到西、由西向東，都能跑起來。

網易的計劃與大陸去年全面啟動的「東數西算」工程密切相關。按照設想，東部地區的數據將傳輸到西部來處理運算，這能夠幫助東西部區域間更好協調發展。

2022年，僅貴州就新增美的、興業銀行、交通銀行等11個大型以上數據中心項目，超過歷年大型數據中心總和的1.5倍。據測算，這些新簽約的數據中心一期總投資超過人民幣200億元。

貴安新區工業發展服務中心副主任熊克真介紹，從總體上來看，當地已簽約落地的數據中心，都是大陸國家部委、金融機構、央企和互聯網主要企業等投資建設。

統計數據顯示，2022年，中國大陸數據中心規模增速超過25%，算力規模達到全球第二，算力核心產業規模達到人民幣1.8兆元。

不久前公布的《數字中國建設整體佈局規劃》指出，建設數字（數位）中國是推進中國式現代化的重要引擎，是構築競爭新優勢的有力支撐。根據該規劃，數位基礎設施和數據資源體系將是這項計劃的兩大基礎。

梳理發現，開年以來，大陸各地都在加快布局算力新基建。業內專家認為，一批項目的穩步推進，將為擴大有效投資、提升工業經濟實力、做大數位經濟規模提供重要支撐、注入強勁動能。以數據中心為例，其產業鏈條長、投資規模大、帶動效應強，通過數據中心集群建設，有望帶動上下游電子信息製造業、軟體和信息服務業發展。