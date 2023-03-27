貴州 成大型數據中心聚集地區

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
貴州加快算力新基建，夯實數位時代底座。圖為工作人員在貴州大學省部共建公共大數據重點實驗室算力中心巡檢。（新華社）
貴州加快算力新基建，夯實數位時代底座。圖為工作人員在貴州大學省部共建公共大數據重點實驗室算力中心巡檢。（新華社）

在中國大陸西部，山水秀美的貴州常有雲遮霧繞的景象。而今提及「雲上貴州」，還有另一層含義。

新華社報導，依託遠離地震帶、氣候涼爽、電力充沛等優勢，貴州正與時下前沿科技接軌，成為全球集聚大型和超大型數據中心最多的地區之一。

數位化時代的來臨，讓算力基礎設施的重要性愈發凸顯。繼蘋果、華為、騰訊在貴州貴安新區建設數據中心後，今年2月，大陸互聯網主要公司之一的網易也加入了這一行列。

這是網易首個自建大型數據中心，總投資人民幣30億元，規劃建設1萬台機架、部署10萬台服務器，投產後將承載起元宇宙、雲音樂、遊戲等核心業務，可為超10億用戶提供穩定可靠的互聯網在線服務。

據介紹，待今年9月數據中心一期部分建成試運營後，網易公司計劃把最核心的業務數據、最貼近用戶的溫熱數據都遷移到當地進行處理和計算，讓數據從東到西、由西向東，都能跑起來。

網易的計劃與大陸去年全面啟動的「東數西算」工程密切相關。按照設想，東部地區的數據將傳輸到西部來處理運算，這能夠幫助東西部區域間更好協調發展。

2022年，僅貴州就新增美的、興業銀行、交通銀行等11個大型以上數據中心項目，超過歷年大型數據中心總和的1.5倍。據測算，這些新簽約的數據中心一期總投資超過人民幣200億元。

貴安新區工業發展服務中心副主任熊克真介紹，從總體上來看，當地已簽約落地的數據中心，都是大陸國家部委、金融機構、央企和互聯網主要企業等投資建設。

統計數據顯示，2022年，中國大陸數據中心規模增速超過25%，算力規模達到全球第二，算力核心產業規模達到人民幣1.8兆元。

不久前公布的《數字中國建設整體佈局規劃》指出，建設數字（數位）中國是推進中國式現代化的重要引擎，是構築競爭新優勢的有力支撐。根據該規劃，數位基礎設施和數據資源體系將是這項計劃的兩大基礎。

梳理發現，開年以來，大陸各地都在加快布局算力新基建。業內專家認為，一批項目的穩步推進，將為擴大有效投資、提升工業經濟實力、做大數位經濟規模提供重要支撐、注入強勁動能。以數據中心為例，其產業鏈條長、投資規模大、帶動效應強，通過數據中心集群建設，有望帶動上下游電子信息製造業、軟體和信息服務業發展。

人民幣

延伸閱讀

一張圖看天氣！ 周一、周四天氣不穩降雨機率增 「這天」回溫

綠委：大陸打壓台灣外交 馬英九訪中會傳遞國際錯誤訊息

低價大陸團擠爆香港紅磡、土瓜灣 區民受不了煩擾

大陸團街邊吃兩餸飯盒 香港旅發局︰不符規範

相關新聞

發改委：化解金融、房市風險

中國發展高層論壇2023年年會昨（26）日開幕，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，隨著大陸經濟反彈，預計對世界經濟...

韓SK集團 擬在陸擴廠

南韓最大的能源化工企業SK集團，旗下SK致新計畫在大陸投建新設高附加值化學材料乙烯丙烯酸（EAA）工廠，所投建的第四工廠...

綠色能源產業 內蒙發展重要引擎

在內蒙古自治區呼和浩特市經濟技術開發區一家風機製造企業廠房外，一輛貨車載著風力發電機配件緩緩行駛。廠房內，工作人員圍著正...

貴州 成大型數據中心聚集地區

在中國大陸西部，山水秀美的貴州常有雲遮霧繞的景象。而今提及「雲上貴州」，還有另一層含義。

學者：中國要跨越中等技術陷阱

香港中文大學（深圳）教授鄭永年25日在北京舉行的中國發展高層論壇2023年年會經濟峰會上指出，中國大陸要想實現高質量發展...

千年藥鄉 定西打通中亞市場

「中國·定西—哈薩克·庫斯塔奈」中亞國際貨運班列25日從甘肅定西開行，將經由霍爾果斯口岸出境，發往哈薩克庫斯塔奈。標誌著...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦