陸機票價格 可望回落
大陸民航昨（26）日開啟夏秋航季，這也是大陸放寬防疫控管後，民航迎來的首個新航季。綜合陸媒報導，大陸多家航司正提高國際航班數量，日本、韓國、澳洲航線也在近期大幅增班，隨著航線恢復，機票價格或將迎來持續回落。
大陸航季分為冬春和夏秋兩季，一年會進行兩次集中調整，在疫情控管逐步解除後，今年夏秋航季國內國際航班數和航班量都將大幅增長。
據界面新聞報導，大陸國航夏秋航季國航計劃執行國際及地區航班日均101班次，其中35條國際及地區航線增加班次；南航方面則表示，夏秋季將執行74條國際及地區航線，航班量每周732班；春秋航空相關負責人表示，目前航班總體已達2019年同期水平。
在航點復原方面，北京首都機場匯總統計，新航季首都機場國際航點預計達到54個。
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