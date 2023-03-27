韓SK集團 擬在陸擴廠

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

南韓最大的能源化工企業SK集團，旗下SK致新計畫在大陸投建新設高附加值化學材料乙烯丙烯酸（EAA）工廠，所投建的第四工廠計劃於明年下半年開工，目標在2028年實現年生產規模約5萬噸。竣工後SK致新的EAA全球生產規模將達到每年14萬噸。

這是繼美國和西班牙之後進一步擴大事業版圖，建造亞洲唯一EAA生產基地，以進軍全球市場。先前大陸市場的EAA全部依賴於進口。

南韓亞洲日報報導，SK致新22日在江蘇省連雲港市與中國衛星化學簽署了新設EAA工廠的合作諒解備忘錄（MOU）。

SK致新社長羅庚秀表示，期待透過更加具體的EAA工廠建設協議，搶先應對全球需求。此外，在實現快速商業化的同時，也將確保高附加值化學材料生產的全球競爭力，並積極努力擴大高附加值產品的投資。

SK致新於去年8月與衛星化學就設立EAA全球第三工廠簽訂合資法人及投資計劃相關協議，並推進第四工廠建設。目前第三工廠正處於設計、採購、施工（EPC）階段，預計2025年竣工。

SK致新將投資約4,000億韓元（新台幣102.5億元）建設第四工廠，計劃於明年下半年開工，目標在2028年實現年生產規模約5萬噸。

南韓 美國 競爭力

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