發改委：化解金融、房市風險

中國發展高層論壇2023年年會昨（26）日開幕，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，隨著大陸經濟反彈，預計對世界經濟增長貢獻率將達到或超過三分之一；大陸國家主席習近平書面賀詞強調，中國將穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，推動各國共用制度型開放機遇；大陸發改委主任鄭柵潔表示，中國將化解金融、房地產等領域風險，同時構建防範化解風險的長效機制。

IMF總裁喬治艾娃表示，全球經濟今年依然充滿挑戰，增長可能會低於3%，2024年全球的經濟增長也會低於過去十年3.8%的增長。但中國經濟正在強勢復甦，IMF預測認為，今年中國GDP的增速將達到5.2%，相較2022年大幅提高2個百分點。

IMF分析，中國GDP每增長1%，會拉動亞洲其他國家的經濟增長0.3%。喬治艾娃指出，中國經濟復甦反彈，意味在2023年中國經濟對世界經濟的貢獻率將達到三分之一甚至超過三分之一。

開幕式上，大陸國家主席習近平透過賀信表示，中國將堅持對外開放的基本國策，奉行互利共贏的開放戰略，將穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，推動各國各方共用制度型開放機遇。

發改委主任鄭柵潔在會中表示，大陸將創新完善宏觀調控，加強財政、貨幣、就業、產業、投資、消費、價格、環保等政策的協同配合，形成推動高質量發展的合力。

鄭柵潔並對外資外企喊話：「與中國同行就是與機遇同行，投資中國就是投資未來。我們衷心地希望也非常願意與海內外的各界朋友加強溝通合作，共享發展的成果」。

中國發展高層論壇由國務院發展研究中心主辦，並於25至27日在北京釣魚台賓館舉行，主題為「經濟復甦：機遇與合作」。