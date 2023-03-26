德勤表態接受處罰 陸財政部：對會計師事務所一視同仁

日前「四大」會計師事務所之一的德勤被大陸行政處罰，包括人民幣2.12億元（約新台幣9.5億元）的天價罰款。據大陸財政部26日晚公告內容顯示，在經過近日的一場談話後，德勤高層表態完全接受、堅決執行行政處罰決定，並將制定落實整改方案，大陸官員則強調，對包括「四大」在內的在華執業會計師事務所一視同仁。

據大陸財政部，財政部副部長朱忠明近日「應約」會見德勤全球理事會主席舒亞玟。

大陸財政部訊息指稱，舒亞玟表示，德勤全球支持德勤華永完全接受、堅決執行大陸財政部作出的行政處罰決定，德勤華永將制定並落實整改方案，推動提升審計質量。她還說，德勤願意繼續助力大陸經濟高質量發展。

朱忠明則對德勤「尊重監管、服從監管」的態度表示肯定，希望德勤正確認識問題，誠懇接受處罰，深刻吸取教訓，加強整改落實，切實提高審計質量。

朱忠明說，大陸財政部將不斷完善監管制度體系，持續打造市場化、法治化、國際化的營商環境，支持包括德勤在內的國際會計網路在華依法開展業務。同時，切實加強財會監督，嚴肅財經紀律，對包括「四大」在內的在中國執業的會計師事務所一視同仁，依法強化對註冊會計師行業的監管，持續推動行業健康發展。

他說，希望德勤緊抓發展機遇，發揮專業優勢，在大陸會計改革、技術創新、對外交流等方面發揮積極作用。

本月17日，大陸財政部公布，在15日對中國華融資產管理股份有限公司及其審計機構德勤作出行政處罰。公告稱，華融2014至2019年度不同程度存在內部控制和風險控制失效、會計資訊嚴重失真等問題，並指德勤存在嚴重審計缺陷。

行政處罰決定包括對德勤總所給予警告，暫停北京分所經營業務3個月，沒收德勤北京分所違法所得併處罰款總額人民幣近2.12億元。另德勤總所承擔連帶責任，和相關簽字註冊會計師面臨註銷證書、暫停業務、警告等處分。

值得注意的是，在中美緊張關係之際，彭博今年初就曾引述知情人士表示，大陸政府要求國企停用全球「四大」會計師事務所，因此德勤遭罰，也被外界認為有弦外之音。