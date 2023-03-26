巴西總統因流感延遲訪華 陸外交部：祝他早日康復

巴西總統魯拉原訂率領「史詩級豪華代表團」於3月26日至31日對中國進行國事訪問，不料卻在行前傳出魯拉因感染A型流感病毒並診斷出肺炎，不得不將訪華行程推遲。大陸外交部發言人26日對此回應稱：「祝他早日康復」。

大陸外交部官網26日上午發布發言人就魯拉因病推遲訪華「答記者問」的新聞稿表示，巴方已向中方通報了有關魯拉因病推遲訪華的決定，中方對此表示理解和尊重，向魯拉表示慰問，並祝他早日康復。中方將就有關訪問事宜繼續同巴方保持溝通。

根據大陸媒體早前報導，與一般國事訪問不同的是，魯拉此訪除在北京會晤中共領導人外，還將參加企業界研討會，並造訪上海參觀新開發銀行總部等。

魯拉並計劃與北京當局就貿易、科技、教育、文化、氣候變化、地區熱點等一系列問題進行溝通，以進一步深化中巴雙邊合作，推動兩國關係發展。

大陸媒體早前曾宣傳，單從巴西代表團的陣容規模，就足以顯示巴方對此次訪問的高度重視。陸媒次魯拉此次率領的訪問團隊形容為「史詩級豪華代表團」，除政府、政黨和國會等官方人員外，巴西政府還組織了一個企業家代表團，人數超過百人。

北京當局原本對魯拉此行高度期待，不料魯拉卻在臨行前傳出生病的消息。