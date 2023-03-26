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長江存儲：全球NAND閃存市場 將在下半年達到供需平衡

集微網／ 集微網

集微網消息，在繼續推動產品創新下，長江存儲預計今年全球對NAND閃存產品的需求有所改善。

據《南華早報》25日報導，這一展望是長江存儲首席運營官程衛華在周四於深圳舉行的中國閃存市場峰會(CFMS 2023)上透露的。三星電子、英特爾和美光科技等主要晶片製造商的代表也出席了此次峰會。

報導稱，儘管美國實施了貿易制裁，但程衛華表示，長江存儲將繼續推動「技術創新、全球協作、業務多元化和本土人才發展」。

他在論壇上表示，全球NAND閃存市場的供需將在今年下半年達到平衡，這主要得益於智慧型手機、服務器和個人電腦製造商的需求訂單。

報導指出，程衛華被認為是長江存儲3D NAND閃存技術開發背後的關鍵人物，從他的演講能一定程度了解到這家公司的當前業務前景。

作為NAND閃存行業的後起之秀，長江存儲已迅速成為市場的領先企業。Tech Insights去年12月的一份報告稱，長江存儲生產了「領先於三星、SK海力士和美光等競爭對手的233層NAND閃存」。

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