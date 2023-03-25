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聞泰科技傳獲三星4,500萬部ODM訂單 今年下半年交付

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
聞泰科技傳獲三星4,500萬部ODM訂單，今年下半年交付。芯智訊
聞泰科技傳獲三星4,500萬部ODM訂單，今年下半年交付。芯智訊

大陸消費電子產業鏈傳出，手機ODM大廠聞泰科技獲得南韓大廠三星（Samsung）2023年ODM訂單，並於近日與三星簽訂4,500萬部ODM產品訂單，預計2023年下半年交付。

中國證券報引述消息人士的話報導，聞泰科技最新獲得的三星訂單包括兩個項目，分別為2,500萬支手機ODM產品訂單，以及2,000萬台平板電腦ODM產品訂單。

聞泰科技22日發布，獲得三星頒發的2022年度ODM最佳質量獎，成為年度唯一一家獲獎ODM企業。

芯智訊報導，日前業內傳出消息，指出近期上海的某兩家手機ODM廠商拿到了三星大項目。其中一上市ODM廠商拿到了總量25KK（2,500萬支）的項目量，另一家ODM廠商少些。

消息還稱，目前該項目處於招標中，「各個芯片供應商為爭奪項目已經殺紅了眼」。在外界看來，該消息對於慘淡的手機產業鏈猶如「久旱逢甘露」，釋出市場復甦跡象。

目前全球智慧手機ODM市佔已被手機ODM「三巨頭」華勤技術、龍旗科技、聞泰科技合計佔據75%。其中僅聞泰科技一家是上市公司，並且聞泰科技的總部也是在上海，而先前聞泰科技也有為三星ODM手機產品。

若消息屬實，那麼聞泰科技今年手機出貨量將遠超以往，再加上2,000萬部平板ODM訂單，將大幅提振該公司今年在消費電子領域的業績表現。

對於經歷了一輪寒冬的產業鏈而言，這代表不僅智慧手機，平板的終端備貨也在復甦，今年消費電子市場將迎來明顯回暖反彈，ODM廠商拿到大項目後釋出的訂單也將提振整個產業鏈。

上海 業績 上市公司

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