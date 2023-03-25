滙頂科技控告專利侵權 法院判決義隆勝訴

集微網消息 滙頂科技於2021年對義隆及其子公司發起專利侵權訴訟，義隆24日發佈公告稱，公司接獲內蒙古呼和浩特市中級人民法院的判決書，內容為義隆專利勝訴結果。

2021年5月11日，滙頂科技在內蒙古呼和浩特市中級人民法院，對義隆、義隆 （深圳） 以及新城區雲舟電子產品經銷部提出專利侵權訴訟。

時隔近兩年，內蒙古呼和浩特市中級人民法院正式宣判義隆勝訴，義隆也接獲律師通知，法院除駁回滙頂的訴訟請求外，也令滙頂需負擔此次訴訟的案件裁判費。

義隆與滙頂科技交手多次，義隆先在2020年12月初，率先在北京知識產權法院起訴滙頂侵害其在中國的專利權，要求滙頂科技賠償2500萬。

義隆指控滙頂科技、北京星意通達科技有限公司侵害義隆電子發明專利。主張滙頂應用在觸控板的電容觸控晶片，在公司所擁有的中國發明第ZL03158451.9 號專利的權利範圍，購成侵害公司專利權的行為。除了請求法院判令，立即銷燬庫存的侵權晶片產品及製造侵權晶片產品的專用設備和模具外，義隆還要求滙頂就侵權一事賠償2500萬人民幣

同月23日，義隆再次在台灣智慧財產法院起訴滙頂侵害公司在台灣的專利權。義隆指出，公司已對台灣地區智慧財產法院遞狀起訴滙頂及紹宏，主張滙頂應用在觸控面板 (Touch Screen) 的觸控控製器，侵權公司所擁有的發明專利第 I556033 號專利的權利範圍，侵害公司專利權，為維護股東權益與智慧財產權，提起本件專利侵權訴訟。

這兩項訴訟於去年底分別接獲判決，中國方面終止繼續訴訟、台灣法院結果為駁回。