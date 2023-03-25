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陸煤炭進口繼續零關稅 延長至2023年12月31日
據大陸財政部網站25日消息，為支援大陸國內煤炭安全穩定供應，國務院關稅稅則委員會按程序決定，自2023年4月1日至2023年12月31日，繼續對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率。
此舉措是自2022年5月1日至2023年3月31日實施煤炭零進口暫定稅率的延續，對於最惠國稅率為3％、5％或6％的進口煤炭將繼續實行零關稅暫定稅率。
分析指出，進口暫定稅率為零意味著零關稅，刺激進口量增加，有利於打壓大陸國內煤價。
大陸國家統計局和國家能源局近日披露的今年1-2月進口煤炭達6,064萬噸，年增70.8％，增速比前月加快70.9個百分點，創下歷年來前兩個月的峰值。
分析指出，今年初大陸煤炭進口量大幅提升，主因海外煤炭價格下跌刺激進口需求恢復所致。近期，大陸商務部在新聞發佈會上表示，中國大陸對煤炭進口實行自動許可管理，煤炭自動許可證可正常申請。
中信建投研報判斷後續澳煤進口量將持續恢復，對中國大陸進口煤供給端形成有效補充，進口煤供給端逐步寬鬆一方面有望倒逼大陸國內煤價下調，另一方面有望降低國內沿海火電廠綜合用煤成本。
此外，實施這樣的政策也是為了調整中國大陸的能源結構。為了緩解能源使用的短缺，目前有必要進口煤炭。
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