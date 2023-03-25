陸AI聊天機器人技術差距GPT-4有多遠？周鴻禕：2到3年時間

三六零集團創始人周鴻禕25日在中國發展高層論壇2023年年會上表示，中國大陸人工智慧大語言模型技術水準和GPT-4的差距在2到3年時間，目前GPT 的技術方向已經明確，不存在難以逾越的技術障礙，中國大陸應當堅持長期主義精神，迎頭趕上。

GPT-4是美國人工智慧研究公司OpenAI近日公佈的大型語言模型的最新版本，升級版「GPT-4」可以透過學習大量的文字和圖像數據，獲得更高的創造力和想像力，生成更有趣和獨特的文字和圖像描述，並具備解讀圖片的能力，生成相關的文字描述，一發表就獲外界不少好評。

據中新經緯報導，大陸國務院發展研究中心25日主辦的2023中國發展高層論壇開幕，周鴻禕與蘋果CEO庫克、施耐德電氣CEO趙國華共話科技未來，周鴻禕以「人工智慧與未來安全」為題發表主題演講。

周鴻禕並在演講中展示AI繪圖生成的自畫像，以及由大語言模型生成的開場白。他將人工智慧發展劃分為三個階段：人工「智障」、強人工智慧、超級人工智慧。周鴻禕認為，GPT-4已經擁有超人的能力，具有真正的智慧。

「GPT是場新工業革命，其意義超越了互聯網、iPhone的發明。」周鴻禕表示，GPT將成為「發電廠」，數據是煤炭，GPT將「煤」變成 「電」，輸送給千行百業，所有行業都值得用GPT重塑一遍。未來，每個行業、企業、個人都會擁有定制化GPT。

周鴻禕認為，中國大陸有能力發展自己的人工智慧大語言模型。在場景化、工程化、產品化、商業化方面，中國大陸擁有巨大優勢，尤其在知識標註領域，中國大陸擁有高端知識人才紅利，人工智慧訓練師將成為新興熱門職業。

關於人工智慧造成大規模失業的討論甚囂塵上，周鴻禕認為，這是在製造焦慮。他表示，人類的做決策、情感、想像力和創造力是人工智慧短期無法取代的。人工智慧大模型是人類發明的最偉大的工具，背後凝聚著全人類的知識成果，能夠賦予普通人更強大的能力，未來有可能被淘汰的是不會問問題，不會使用人工智慧大模型的人。

周鴻禕預計，GPT6到GPT8人工智慧將會產生意識，變成新的物種。在GPT-3.5的時候，周鴻禕預言它將長出「眼睛和耳朵」，目前GPT-4已經具有看圖的能力，初步印證了周鴻禕的判斷。他提出警示，隨著GPT已經進化出了「手」和「腳」，能夠透過接入互聯網API擁有操控世界的能力。未來，人工智慧大語言模型有可能實現自我進化，自動更新系統和自我升級，或者指數級進化能力，人類將會面臨不可預知的安全挑戰。