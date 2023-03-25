陸將繼續擴大市場准入 韓文秀：外商可以「放長線釣大魚」

中共中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀25日在中國發展高層論壇2023年年會上表示，對外開放是中國大陸的基本國策，將繼續擴大市場准入，歡迎各國企業到中國大陸投資，也期待外商樹立長遠眼光，深耕中國市場，在中國大陸投資可以「放長線釣大魚」。

中國發展高層論壇25日在北京釣魚台國賓館開幕，將一連三天舉辦，這是自疫情爆發以來首次恢復線下舉辦，亦是中國大陸全面放寬防疫措施後最大型的國際企業峰會。蘋果CEO庫克（Tim Cook）、三星電子會長李在鎔等上百位外企高管出席。

韓文秀表示，中國大陸經濟開局良好，全年將實現整體調整。中國大陸是世界經濟恢復發展的主要引擎。過去10年，中國大陸對世界經濟增長的平均貢獻率超過30％，今年的貢獻率將會超過去年，為全球經濟恢復發展提供強勁的動力。

針對大陸經濟中長期發展動力，韓文秀表示，下一步要著力在三個方面培育增強中國大陸經濟的中長期發展動力及向人才紅利要發展的動力，包括要繼續提高人口素質，加快實現由人口紅利向人才紅利的轉變，提高人力資本與產業升級之間的適配性；其二，向創新驅動要發展動力，中國大陸的研發投入規模已經躋於世界前列，創新驅動發展的動力不斷增強；其三，向改革開放要發展動力，將不斷完善社會市場經濟體制，堅持高水準對外開放。

韓文秀並稱，中國大陸是國際金融安全的避風港。多年來中國大陸實施穩健的貨幣政策，堅守貨幣政策的自主性和常態化，當前沒有明顯的通貨膨脹或通貨緊縮的壓力，貨幣政策具有較大的迴旋餘地。

他說，中國大陸是跨國投資的樂土和高地。過去三年，中國實際利用外資由2020年的1,444億美元增加到2022年的1,890億美元，這是外資對中國充滿信心的最好例證。對外開放是中國的基本國策，「我們將繼續擴大市場准入，穩步推動規則規制、管理標準等制度性開放，繼續打造市場化、法治化、國際化一流的營商環境。」他並稱，外商在中國大陸投資可以「放長線釣大魚」。