中國發展高層論壇今開幕 蘋果三星等百位外企高管出席

中國發展高層論壇25日在北京釣魚台國賓館揭開序幕，這是自疫情爆發以來首次恢復線下舉辦，亦是中國大陸全面放寬防疫措施後最大型的國際企業峰會。蘋果CEO庫克（Tim Cook）、三星電子會長李在鎔等上百位外企高管出席。

此次論壇從25日至27日一連三天，大陸國務院發展研究中心主任陸昊擔任論壇主席，德國安聯集團董事會主席奧利弗貝特擔任論壇外方主席。

作為每年大陸全國「兩會」後首個舉辦的國家級論壇，中國發展高層論壇自2000年創辦以來已成功舉辦22屆，由國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦，

該論壇著眼於釋放中國大陸堅持對外開放的強烈信號，闡釋發展大政方針、交流外資外企在華發展情況，已成為服務中央決策和國家對外經濟交往、促進中外交流合作特別是企業界交流合作的重要平台。

據澎湃新聞，今年論壇主題為「經濟復甦：機遇與合作」，為期三天，首日為經濟峰會。論壇按照不同議題設置多場分組會或不同單元。中國發展高層論壇秘書長方晉指出，圍繞經濟復甦主題，論壇將側重在宏觀政策、全球合作角度展開討論。具體看，擴大內需戰略、產業鏈供應鏈韌性和安全、營商環境、投資、綠色發展等內容都將是重點議題。

此論壇將有30多名大陸中央部級領導、20多名央企和中央金融機構負責人，以及100多名海外人士參會。

境外代表範圍仍限於世界500強或行業領先企業的董事長或首席執行官等。除庫克外，三星電子會長李在鎔及西門子、高通、康寧、寶馬、賓士、阿美石油的負責人也將到場。此外，為充分滿足中外方代表交流需求，論壇秘書處邀請相關政府機構，圍繞外方代表關注安排了多場閉門圓桌會。

論壇也引起各界關注，英國《金融時報》稱，隨著中國大陸調整防疫措施，中國大陸經濟正快速恢復增長，而在此背景下舉行的中國發展高層論壇則是一場頂級的投資領域交流會，西方企業家紛紛參會，西方公司也將繼續保持對華投資。

《華爾街日報》分析稱，儘管中美地緣政治緊張局勢加劇，但全球企業高管訪華表明，西方企業多麼希望從中國大陸的重新開放中獲得商機。