曾毓群：寧德時代不會造車 會不斷創新商業模式

全球動力電池龍頭寧德時代24日召開2022年業績說明會，該公司董事長兼總經理曾毓群在回答寧德時代是否會親自造車問題時表示，寧德時代在推進「CTC」，會為造車企業做好基礎工作，「我們不會去造車，同時，我們不斷會創新商業模式，在圍繞電池服務領域進行拓展。」

據澎湃新聞，一些業內人士分析，所謂CTC技術是指將電池、底盤和下車身進行集成設計。在這個過程中，需要寧德時代掌握整車製造的一手數據，從設計階段就要參與其中，加深與車企在生產過程中的合作。

寧德時代在3月13日和北汽集團簽署商務合作與先進技術賦能戰略合作協定，協定內容顯示，寧德時代將深度融入到北汽集團下屬自主品牌新能源汽車企業的整車開發及生產，並提供具有競爭力的動力電池產品和服務保障。

種種操作顯示，為鞏固在大陸國內市占，寧德時代在加大和車企的捆綁力度。

此前，寧德時代在2018年投資過拜騰汽車，在2021年其先後投資了愛馳汽車、極氪汽車以及哪吒汽車，並且入股阿維塔和奇瑞汽車。

除了投資和合作協定之外，寧德時代還在透過推進「鋰礦返利」計畫，進一步綁定新能源車企。該計畫面對理想、蔚來、華為、極氪等多家客戶，在未來三年內，一部分動力電池的碳酸鋰價格以每噸人民幣20萬元結算。與此同時，簽署這項合作的車企，需要將約80％的電池採購量承諾給寧德時代。