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台東鳳梨釋迦將銷陸？王志輝：有信心期望今年恢復輸陸

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府本月22日由副縣長王志輝率產、官、學三方前往大陸北京，與陸方農業部、海關總署及國台辦等單位，說明台東鳳梨釋迦有害生物防治的標準化流程。王志輝等一行人今天返台，他說，大陸相當肯定台東縣府的努力，期望今年鳳梨釋迦就能恢復輸陸。圖／台東縣政府提供
台東縣政府本月22日由副縣長王志輝率產、官、學三方前往大陸北京，與陸方農業部、海關總署及國台辦等單位，說明台東鳳梨釋迦有害生物防治的標準化流程。王志輝等一行人今天返台，他說，大陸相當肯定台東縣府的努力，期望今年鳳梨釋迦就能恢復輸陸。圖／台東縣政府提供

台東縣政府本月22日由副縣長王志輝率產、官、學三方前往大陸北京，與陸方農業部、海關總署及國台辦等單位，說明台東鳳梨釋迦有害生物防治的標準化流程。王志輝等一行人今天返台，他說，大陸相當肯定台東縣府的努力，期望今年鳳梨釋迦就能恢復輸陸。

王志輝說，這次與大陸座談過程中，陸方技術部門非常關心台東鳳梨釋迦整個生產及作業流程都希望有詳盡的資料，尤其對於進口大陸的蔬果，其檢驗標準和世界各國是一致的，近來發現台灣方面的蔬果問題，台灣就應在實質問題去改善，而台東縣府與台東大學合作就鳳梨釋迦檢驗問題已做改善，並向陸方說明清楚，有信心期望今年可以恢復出口到大陸。

台東縣鳳梨釋迦自救會長吳村田表示，當地官員對於台東解決鳳梨釋迦制定「鳳梨釋迦輸往大陸檢疫管理規範」報告相當肯定，相信很快順利解決問題，同時呼籲農民品質自我管理把關，一定要依檢疫管理規範來落實要求，不要草率忽略規範流程，最後壞了大家的努力。

台東鳳梨釋迦近2年外銷中國大陸受阻，縣府與台東大學合作制定「鳳梨釋迦輸往大陸檢疫管理規範」，並以類NGO產、官、學方式於本月22日與陸方農業部、海關總署及國台辦說明此規範，經過3天的拜訪，王志輝率領的團隊，今天下午返抵台灣，對於說明結果都很有信心。

鳳梨釋迦 台東 國台辦

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