上海全球招商 推8大專題

上海市政府舉行的新聞通氣會上獲悉，2023年「潮湧浦江」投資上海全球分享季系列活動將在3月下旬至6月下旬陸續舉行，共策劃八大專題活動，通過項目推進、招商引資、政策發佈等方式，提振國內外市場主體投資上海的信心和決心。

中新社報導，2023年年初，上海市印發「上海市提信心擴需求穩增長促發展行動方案」，將舉辦「潮湧浦江」系列投資推介活動，作為實施擴大有效投資的一項重要政策舉措，列入行動方案。

上海市發展改革委固定資產投資處處長陳博表示，2023年「潮湧浦江」投資上海全球分享季系列活動，以「持續優化投資環境，發揮投資對優化供給結構的關鍵作用，推動高質量發展」為主題，更加註重改革集成、更加註重擴大開放、更加註重動能轉換、更加註重活動實效。

系列活動包括東方樞紐上海東站路地合作系列活動、建設工程領域審批制度改革方案發佈、上海全球投資促進大會、「走出去」專題招商推介活動、長三角基礎設施不動產投資信託基金（REITs）產業聯盟活動、五個新城重大功能性項目開工簽約、重大項目與金融機構對接活動及「潮湧浦江」投資上海全球分享季活動成果總結等八大活動。

其中，首個活動為東方樞紐上海東站路地合作系列活動。據東方樞紐指揮部辦公室副處長劉依介紹，作為東方樞紐的重要組成部分，目前上海東站已具備開工條件，計劃於2027年與滬通鐵路二期同步建成。

此外，即將舉辦的上海全球投資促進大會，是自2021年以來連續舉辦的第三屆大會。上海市經濟信息化委產業投資處處長徐明說，今年大會參會人數由往屆150人提昇至近500人，擬邀請重量級國際嘉賓現場演講，且正在起草的新版招商引資政策也計劃於本屆大會上對外發佈。